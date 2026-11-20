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Кличко заявил о падении обломков ракеты возле одного из мостов в Киеве
Кличко: Обломки ракеты упали возле одного из мостов в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракеты возле одного из мостов и пожарах в нескольких районах украинской столицы.
В Киеве обломки ракеты упали на открытой территории около одного из городских мостов, сообщил мэр украинской столицы.
«В Оболонском районе в результате попадания обломка ракеты возгорание в трехэтажном здании. Экстренные службы направляются на место», – заявил он в Telegram-канале.
По его словам, в Голосеевском районе зафиксировано попадание по территории объекта инфраструктуры, где предварительно загорелось офисное здание. Кроме того, в Подольском районе огонь охватил здание в нежилой застройке.
В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в городе и воздушной тревоге. Телеканал «Общественное» отметил, что о взрывах в Киеве сообщалось не менее пяти раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве на фоне воздушной тревоги после взрывов пропал свет. В тот же день удары по автомобильным мостам через Днепр привели к транспортному коллапсу в городе. Во вторник Кличко сообщил о попаданиях по Северному и Южному мостам.