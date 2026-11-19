О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.3 комментария
Евросоюз раскололся из-за требований к переговорам с Россией
Politico: ЕС не смог согласовать условия переговоров с Россией
Глава евродипломатии Кая Каллас требует от Москвы максимальных уступок уже на входе в переговоры, тогда как Австрия и Норвегия предлагают начать с мер доверия и частичных перемирий.
Евросоюз перешел от спора о том, кто будет представлять его на переговорах с Россией, к разногласиям о содержании общей позиции. Глава евродипломатии Кая Каллас требует максимальных уступок от Москвы до начала диалога, Австрия и Норвегия предлагают начать с мер доверия, пишет Politico.
«Как вы входите в переговоры? Сначала вы представляете или готовите тот абсолютный максимум, который хотите видеть. Затем, не открыто, вы также готовите то, к чему готовы отступить, и то, что является вашими красными линиями, абсолютными табу», – заявила Каллас.
Австрия подготовила документ из 15 пунктов: Вена предлагает частичные прекращения огня как шаг к широкому перемирию и международный форум для наблюдения за мирным соглашением. Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер назвала это предложением всем 27 странам ЕС. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде предложил опереться на Хельсинкские соглашения 1975 года.
На прошлой неделе Европа оказалась в стороне от переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, но Кремль и Белый дом дали понять, что на следующих встречах этого не будет. После споров лидеры ЕС остановились на команде из Франции, Германии, Италии, Польши, Британии, НАТО, Еврокомиссии и Совета ЕС. Мандат для нее предложено писать послам ЕС, а не министрам.
Прибалтика, Северная Европа и восточный фланг поддержали логику Каллас: сначала прекращение огня, затем переговоры о мире и гарантиях безопасности. При этом европейские переговорщики рассчитывают вернуться в Абу-Даби в ближайшие недели, хотя Москва ежедневно наносит удары по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Guardian назвала три причины отстранения главы евродипломатии Каи Каллас от переговоров с Россией. В среду страны ЕС решили отправить на переговоры об окончании конфликта на Украине совместную делегацию вместо Каллас. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство стран Европы и власти Украины в обнулении итогов предыдущих раундов мирных переговоров.