Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.3 комментария
Минск заявил о готовности возобновить диалог с Германией
Белоруссия открыта для диалога, чтобы приступить к развязыванию проблемных узлов в отношениях с Европейским союзом и с Германией в частности, заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета.
Секрета заявил, что Белоруссия готова возобновить взаимоуважительный диалог с Германией для решения сложных вопросов в отношениях с Европейским союзом, передает «Интерфакс».
Секрета подчеркнул важность исторического опыта Второй мировой войны. По его словам, этот опыт обязывает делать все возможное, чтобы будущие поколения не столкнулись с новым противостоянием между странами.
Он добавил, что Минск рассчитывает на консолидирующую роль немецкой дипломатии в восстановлении отношений. Секрета также отметил, что пока такой роли со стороны Германии «не видно от слова совсем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель анонсировал скорое улучшение отношений республики с Западной Европой.
Ранее белорусский МИД осудил отказ властей ФРГ пригласить дипломатов на памятное мероприятие в Бухенвальде.
Постоянное представительство Белоруссии при ЕС выразило готовность возобновить равноправный диалог с европейскими странами.