Белорусский МИД осудил отказ ФРГ пригласить дипломатов на мероприятие в Бухенвальде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Белоруссия выразила категорическое осуждение отказа Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора пригласить белорусских дипломатов для участия в памятных мероприятиях, передает ТАСС.

В белорусском МИД заявили, что это решение является продолжением политики деления людей по национальному признаку. Они отметили, что столь циничные действия недопустимы в отношении страны, где каждый третий погиб в годы войны.

В министерстве подчеркнули, что действия Фонда соответствуют политике отдельных сил на Западе, направленной на изменение истории и оправдание нацизма. В МИД задали вопрос, какое право имеет руководство Фонда запрещать белорусам и россиянам отдавать дань памяти погибшим соотечественникам.

Дипломаты отметили, что данные действия крайне болезненно восприняты белорусским обществом, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Нам не нужны ни приглашения, ни разрешения, чтобы достойно почтить память миллионов невинно погибших узников немецких концлагерей», – заявили в белорусском МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 мая неизвестные напали на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и нанесли значительный ущерб зданию, повредив окна и двери. Как сообщалось, у жителей Германии наблюдается неоднозначное отношение к памятным мероприятиям, приуроченным к 22 июня, и это характеризует их восприятие исторической памяти.