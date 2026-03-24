  • Новость часаРоссийские войска освободили Песчаное в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Митволь раскрыл планы после выхода на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские комплексы ПВО
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    24 марта 2026, 12:00 • В мире

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель
    @ Gnolam/wikipedia.org

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить?

    ВВС Украины, вероятно, начали использовать в воздушном пространстве страны самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 AEW&C, сообщает ресурс TWZ. Если данная информация соответствует действительности, речь может идти об одном из двух самолетов раннего предупреждения и управления, которые Стокгольм решил передать киевскому режиму еще два года назад, в мае 2024 года.

    По сути дела, это «летающий радар», имеющий ряд преимуществ перед наземными радиолокационными станциями (РЛС). Прежде всего, это мобильность, позволяющая ему оказываться в нужном месте в максимально оправданной близости к объектам наблюдения. Возможность работы на высоте позволяет «заглянуть за горизонт» и обнаруживать цели значительно дальше. До последнего времени такую информацию ВСУ получали от самолетов ДРЛО и разведывательных стратегических БПЛА США и Британии, осуществляющих полеты над территорией Польши, Румынии и над акваторией Черного моря.

    Важнейшей частью самолета является радар Saab Erieye (AESA) с активной фазированной решеткой (АФР), позволяющий обнаруживать цели на дистанции до 450 км, в условиях мощного противодействия РЭБ – не более 350 км. Заявленное количество одновременно обнаруживаемых и сопровождаемых целей – до 1000 воздушных и до 500 наземных.

    Стандартная высота полета в режиме сканирования – 6000 метров. Экипаж – 6 человек: два пилота и четыре оператора РЛС. Всего было выпущено 12 таких самолетов ДРЛО: два были проданы Саудовской Аравии, два – Таиланду, два – Польше, шесть оставалось в составе ВВС Швеции. Именно из их числа два борта были подарены Украине. Судьба оставшихся четырех не совсем ясна: по одним данным, они выведены из состава Вооруженных сил и утилизированы, по другим – остаются в резерве.

    Основой аппарата является Saab 340 – пассажирский турбовинтовой самолет шведской фирмы Saab AB (производство прекращено в 1999 году), отличающийся большой надежностью. Немаловажно, что несколько украинских авиакомпаний ранее эксплуатировали данные самолеты, то есть

    на Украине уже есть инфраструктура по их обслуживанию, есть подготовленный летный и технический состав.

    Внешне самолет ДРЛО от гражданского борта отличается характерным радарным обтекателем «балансового луча», размещенного на кронштейнах сверху фюзеляжа. Время нахождения в воздухе – до пяти часов. Устройств для дозаправки не предусмотрено, как и возможности подвески дополнительных топливных баков.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА, которые радар способен обнаружить на фоне поверхности на дистанции до 160 км. Как предполагается, истребитель, не являющийся малозаметным и имеющий эффективную площадь рассеяния (ЭПР) 3 кв. м, может быть обнаружен на дистанции около 350 км.

    Предельно важной функцией этого комплекса является его возможность функционировать в режиме мобильного ключевого узла сети Link 16 стандарта НАТО. Данная система передачи данных интегрирует воздушные и наземные системы ПВО, предоставляя им «картинку» ситуации в реальном времени и осуществляя их наведение на цели. Речь идет, разумеется, о вооружении западного стандарта, такого как истребители F-16, Mirage 2000, ЗРК SAMP/T NG, Iris-T, Patriot.

    Например, предоставление данных истребителям позволит обеспечить их групповые действия, причем с большей скрытностью, сокращая включение бортовых РЛС, что важно для организации засад на нашу авиацию.

    Самолет ДРЛО также способен вести радиотехническую разведку, фиксируя работу РЛС систем ПВО, определяя цели для противорадиолокационных ракет, выявляя огневые позиции наших ЗРК и определяя «окна» для ударов ракетами и БПЛА. Радар Erieye обладает возможностью наблюдения и отслеживания наземных целей, в том числе и движущихся, то есть комплекс способен осуществлять наведение ракет «земля – земля», например, HIMARS. Еще в 2024 году озвучивалось предположение, что применение Saab 340 AEW&C позволит наносить более точные удары по российским судам в Черном море и по Крымскому побережью.

    Возможным ограничением для данного комплекса является то обстоятельство, что всего два самолета не будут в состоянии обеспечить круглосуточное покрытие. Это можно в известной степени компенсировать тем, что один из бортов будет находиться в постоянной боевой готовности на земле и немедленно подниматься в воздух после сообщения о ракетной или дроновой опасности.

    Saab 340 AEW&C весьма уязвим для наших систем ПВО и ракет «воздух – воздух», а места его базирования – еще и для крылатых и баллистических ракет,

    что исключает его приближение к ЛБС, а используемые им аэродромы должны находиться в самых западных районах Украины, хотя и это не является панацеей.

    Другой возможной проблемой для ВСУ может быть то обстоятельство, что, как сообщалось, F-16, переданные Украине, были отключены от системы обмена данными Link 16 из-за опасений, что они могут быть захвачены нашими военными. И если этот доступ не восстановлен, то их взаимодействие с бортом ДРЛО может оказаться под вопросом.

    Но даже с учетом всех упомянутых ограничений введение в строй ВВС Украины данных самолетов является серьезным продвижением в вопросе создания интегрированного разведывательно-информационного поля ВСУ в стандартах западного блока. Самолет не только увеличит эффективность применения западных авиационных, зенитных, ракетных и беспилотных систем, но и облегчит для ВСУ обмен данными со странами альянса.

    Это обстоятельство превращает Saab 340 AEW&C в одну из приоритетных целей для наших ВКС и ракетчиков. В воздухе эти самолеты могут быть легко уничтожены нашими Су-35С и МиГ-31БМ и, конечно же, Су-57 с ракетами Р-37М. Кроме того, велика вероятность их уничтожения ракетным ударом на аэродроме базирования или подскока. Осталось лишь российским войскам сделать то же самое, ради чего создан и Saab 340 AEW&C, – обнаружить эту машину и дать на нее целеуказание.

    Стоит обратить внимание, как долго эти самолеты поступали на Украину. Об их передаче было объявлено два года назад, а информация о поступлении первого самолета в состав украинской авиации (и о его испытательном полете над Львовской областью) появилась в июне 2025 года. И вот, наконец, в марте 2026-го появились сообщения о начале их боевого применения. Налицо осторожность, а значит, опасение потерять редкую, ценную и дорогую машину. Также это может быть связано с тем, что обучение украинских операторов РЛС (подготовленные пилоты Saab 340 есть в гражданской авиации Украины) требует значительного времени, а Стокгольм, возможно, не хочет откомандировывать своих специалистов в распоряжение Киева.

    Главное
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме в Италии
    В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ
    Грузия похвасталась лучшим в Европе прогнозом роста экономики
    В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации