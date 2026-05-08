    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня

    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    8 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием», подчеркнув, что перемирие по-прежнему в силе.

    После ударов между США и Ираном американский президент Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено.

    «Перемирие соблюдается. Оно же вступило в силу», – сказал он в телефонном разговоре.

    Он назвал удары между США и Ираном «любовным похлопыванием».

    «Это всего лишь легкое похлопывание», – назвал происходящее Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны».

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная разведка США выступила с обвинением в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации фальсификаций о якобы «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

    Национальная разведка США опубликовала в соцсети Х заявление, в котором обвиняет бывшего президента Барака Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы, передает Lenta.ru.

    В подписи к видеофрагменту интервью Обамы говорится: «Человек, который руководил созданием фальсификаций о России».

    В этом интервью бывший президент отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции США на преследование по политическим мотивам.

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фабрикации разведданных командой Барака Обамы.

    Сам экс-президент категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала наследие Барака Обамы и Джо Байдена «авгиевыми конюшнями» для России.

    8 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

    Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране были подтверждены журналистке Fox News Дженнифер Гриффин высокопоставленным чиновником, который подчеркнул, что это «не возобновление войны».

    «Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

    Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США  нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

    «7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

    Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

    8 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин назвал удар Киева по ростовскому центру воздушного движения терактом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокий профессионализм ростовских авиадиспетчеров позволил избежать трагических последствий после атаки со стороны Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», – отметил Путин. Он подчеркнул, что благодаря слаженной и профессиональной работе российских диспетчеров трагических событий удалось избежать, передает ТАСС.

    Ранее в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА. В пятницу над Ростовской областью уничтожили ракеты и БПЛА ВСУ.

    8 мая 2026, 00:07 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.

    Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.

    В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.

    Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.

    В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    8 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе

    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательный вердикт относительно возможного возвращения американского контингента на родину предстоит вынести главе государства, однако на данный момент этот шаг еще не согласован, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

    Вопрос о дальнейшем присутствии вооруженных сил Соединенных Штатов за рубежом находится исключительно в компетенции американского лидера, передает РИА «Новости». Президент США рассмотрит различные сценарии, подготовленные его экспертами, прежде чем сделать итоговый выбор.

    «Безусловно, это решение остается за президентом. Его команда и такие люди, как я и другие, предложат ему возможные варианты, но несомненно, он должен будет принять это решение. Пока он его не принял», – заявил Марко Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении вывести из Германии более пяти тысяч американских военных. До этого американский лидер анонсировал возможную передислокацию контингента внутри европейского региона.

    7 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.

    В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.

    Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».

    Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.

    «Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.

    8 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На сайте Пентагона открыли доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах, включая фото, видео и ранее засекреченные документы.

    В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

    В комментарии к публикации на сайте сказано: «Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

    Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

    Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

    В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

    Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

    В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

    Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

    Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

    В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

    Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

    Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

    Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

    Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.

    8 мая 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что три эсминца США выстояли под атаками разгромленного Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth рассказал, как успешно под шквал иранских атак по Ормузскому проливу прошли три эсминца без каких-либо повреждений.

    «Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив, подвергаясь обстрелу. Три эсминца не пострадали, но иранским атакующим был нанесен серьезный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются вместо их полностью обезглавленного военно-морского флота. Эти лодки пошли на дно моря быстро и эффективно», – написал он.

    Он расписал, как по эсминцам были выпущены ракеты, которые было легко сбить, беспилотники, которые были уничтожены в воздухе и «красиво опустились в океан, словно падающая в свою могилу бабочка».

    Трамп заявил, что нормальная страна пропустила бы эсминцы, но «Иран ненормальная страна, которой руководят сумасшедшие».

    «Если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали, без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности. Точно так же, как мы нанесли им удар сегодня, мы нанесем его еще сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут сделку как можно скорее!» – напомнил свою главную цель Трамп.

    По словам американского президента, три эсминца, которые попытались атаковать иранцы, присоединятся к морской блокаде США, которая воистину является «стальной стеной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана, после чего Тегеран обвинил США в нарушении режима прекращения огня. Fox News узнал, что удары США по целям в Иране вовсе «не возобновление войны», а глава Белого дома назвал происходящее «любовным похлопыванием».

    8 мая 2026, 05:01 • Новости дня
    Президент Бразилии не стал спорить с Трампом о войне в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва 7 мая провели трехчасовую встречу в Вашингтоне, которую охарактеризовали как позитивную на фоне непростых отношений между странами.

    На закрытой встрече в Белом доме президент Трамп настаивал на том, что война в Иране окончена, заявил в четверг президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Это не соответствует действительности», – приводит его слова Wall Street Journal (WSJ),

    Так да Силва заявил журналистам в посольстве Бразилии в Вашингтоне после встречи с Трампом.

    «Но он так думает, и я не собираюсь продолжать спорить с ним из-за его взгляда на войну», – завершил высказывание бразильский президент.

    Да Силва, который неоднократно критиковал войну как безрассудную и ненужную, сказал, что он решил высказать Трампу свое мнение.

    «Я думаю, вторжение в Иран нанесет больший ущерб, чем он себе представляет», – добавил он.

    Как заявил бразильский лидер журналистам, Трамп «не изменит свою личность только из-за трехчасовой встречи со мной. Я изложил свою точку зрения на вещи, в которые я гораздо больше верю – в диалог, чем в войну», пишет французская Le Monde.

    «Он думает, что в Венесуэле все улажено», – заявил да Силва, рассказав, что пошутил с Трампом, попросив его не отзывать визы у бразильской футбольной команды перед чемпионатом мира, потому что «мы едем сюда, чтобы победить».

    Напомним, в 2025 году президент Бразилии Лула да Силва пригрозил США введением Закона о взаимности с 1 августа. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва заявил о катастрофе из-за действий США против Венесуэлы. В августе 2025 года он даже пригласил Трампа в Бразилию.


    8 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    8 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Евросоюзом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со всеми участниками политического процесса, включая представителей Европейского союза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на заявление председателя Евросовета Антониу Кошты о возможном переговорном потенциале, передает ТАСС.

    «Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Песков также добавил, что Москва не выступала инициатором прекращения контактов. По его словам, именно Брюссель и отдельные европейские столицы довели двусторонние отношения до нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости разрешения разногласий с европейскими странами исключительно в формате переговоров.

    До этого Владимир Путин подтвердил готовность России к восстановлению отношений с государствами Европы.

    8 мая 2026, 03:21 • Новости дня
    Прием в посольстве России в честь Дня Победы посетили гости из Белого дома и Госдепа

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне посетили представители Белого дома и государственного департамента США.

    Посол России в США Александр Дарчиев встречал гостей из американской администрации в зале для приемов, передает РИА «Новости».

    В составе гостей американской администрации были двое представителей Белого дома и два чиновника Госдепартамента, они заняли места в первом ряду.

    Посол Дарчиев в поздравительной речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. При этом сотрудничество России и США в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в рамках двустороннего сотрудничества.

    «Разгром гитлеровской Германии – высшая точка братства по оружию наших стран, что подтверждено в совместном заявлении в 2020 году президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства», – приводит ТАСС слова посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими. В декабре 2025 года NYT писала, что американский лидер назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы.

    8 мая 2026, 06:50 • Новости дня
    В США собрались аннулировать паспорта задолжавшим по алиментам американцам

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный департамент США начнет аннулировать американские паспорта родителей, имеющих значительную задолженность по алиментам на содержание детей.

    В четверг ведомство сообщило агентству Associated Press (AP) о том, что аннулирование паспортов злостных неплательщиков по алиментов начнется в пятницу и будет сосредоточено на тех, кто задолжал 100 тыс. долларов и более.

    По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, предоставленным Госдепартаменту, это коснется примерно 2,7 тыс. владельцев американских паспортов.

    Программа аннулирования алиментов, о планах которой впервые агентство AP сообщало в феврале, будет значительно расширена и охватит родителей, имеющих задолженность по алиментам в размере более 2 500 долларов – порог, установленный малоэффективным законом 1996 года, уточнили в Госдепартаменте.

    Ранее штраф применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. Согласно новой политике, Министерство здравоохранения и социальных служб США будет информировать Госдепартамент обо всех просроченных платежах на сумму более 2 500 долларов, и у родителей из этой группы, имеющих паспорта, документы будут аннулированы, сообщило ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать ребенка Хантера Байдена в январе потребовала его ареста за неуплату алиментов. Названа сумма взысканных алиментов с россиян за последние пять лет. Эксперт Балынин предупредил об изменении правил учета алиментов для пособий.

    Лихачев сообщил о возобновлении строительства второго энергоблока АЭС «Бушер»
    Зеленский заявил о готовности к зеркальному перемирию на 9 Мая
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве
    Госсекретарь США сообщил о будущем американских войск в Европе
    Китай применил российские истребители Су-30МКК над Южно-Китайским морем
    Пентагон начал публиковать архивные материалы об НЛО
    Умер экс-музыкант «Машины времени» Николай Ксенофонтов

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Где пожарить шашлык в Москве в 2026 году: шашлычные зоны, бронирование беседок и места для пикника

      В Москве жарить шашлыки разрешено исключительно в специально оборудованных пикниковых зонах. Разведение огня вне таких площадок – во дворах, на балконах или в лесу – влечет административный штраф. По данным на 2026 год, в городских парках и на природных территориях столицы доступно более 245 официальных точек, часть из которых работает круглогодично.

    • Пашинян и Зеленский: русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

