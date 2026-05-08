Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

Пентагон разместил десятки фото, видео и документов об НЛО

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пятницу на официальном сайте Пентагона были опубликованы десятки фотографий, видеозаписей и текстовых документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО). Ведомство отмечает, что представленные материалы касаются так называемых «нерешенных случаев», то есть наблюдений, по которым правительство не может дать окончательного объяснения.

«Это нерешенные случаи, и правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений».

Документы содержат как свидетельства пилотов и военных, так и аналитические записки американских спецслужб, которые десятилетиями собирали данные о загадочных объектах в воздухе, космосе и над морем.

Особый интерес среди первых публикаций вызывают документы ФБР HQ-83894, в которых зафиксированы обращения граждан о «летающих тарелках» в 1950-1970-х годах. Из бумаг видно, что ФБР старалось передавать подобные сообщения ВВС США и не заниматься расследованием самостоятельно, отмечает «Российская газета».

В одном из писем, направленном жителю Атланты Полу Райту, ФБР прямо заявило: «Расследование НЛО не входит в юрисдикцию ФБР, однако копия обращения направлена военным для дальнейшей проверки». В других документах описаны показания очевидцев о «металлических дисках», светящихся объектах и аппаратах с аномальными траекториями.

Среди рассекреченных данных оказались и отчеты ВВС США 1947-1948 годов с первыми попытками изучения феномена НЛО. Военные эксперты тогда отмечали, что наблюдаемые объекты нельзя считать вымышленными, а их характеристики – высокая скорость, маневренность, отсутствие видимых двигателей – не поддаются объяснению. В документах рассматривались версии о секретных разработках и о возможной неизвестной природе объектов.

В архивах представлены и сведения союзной авиации Второй мировой войны о так называемых «фу-файтерсах» – светящихся шарах, которые сопровождали самолеты в 1944-1945 годах. Пилоты описывали красные, зеленые и белые огни, которые резко меняли направление и исчезали без следа. Военное руководство не смогло дать объяснение этому явлению.

Современные материалы Пентагона охватывают инциденты 2020-2025 годов. В отчетах зафиксированы наблюдения неизвестных объектов американскими военными в Персидском заливе, Сирии, Ормузском проливе и на Ближнем Востоке. Пилоты сообщали о сферических и ромбовидных объектах, которые исчезали с радаров и фиксировались только в инфракрасном диапазоне.

Примечательно, что в январе 2024 года зафиксировано наблюдение «круглого ромба» с прямым «хвостом» на высоте около 6 километров. В других случаях речь шла о группах из 10-20 светящихся объектов неподалеку от истребителей F-16. Часть аномалий были замечены исключительно инфракрасными приборами.

В отдельном блоке опубликованы материалы космической программы США, включая переговоры экипажа «Джемини-7» 1965 года. Тогда астронавты Фрэнк Борман и Джим Ловелл сообщили центру управления о наблюдении неопознанного объекта, который назвали «богги».

Американские власти подчеркивают, что публикация документов не означает признания существования внеземных цивилизаций. По словам официальных лиц, большинство наблюдаемых явлений так и остались неидентифицированными, а часть связана с атмосферными эффектами, особенностями сенсоров или ошибками наблюдателей.

Директор национальной разведки Тулси Габбард пояснила, что раскрытие архивов – это только первый этап большой программы. Глава ФБР Каш Патель назвал публикацию «историческим моментом», а министр войны Пит Хегсет отметил, что теперь американцы смогут самостоятельно ознакомиться с документами, которые «порождали оправданные спекуляции» в течение многих лет.

Пентагон также заявил, что новые материалы будут добавляться регулярно по мере их обнаружения и снятия грифа секретности. Документы обещают размещать каждые несколько недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО. После поручения Трампа сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО, заговорах и проектах ЦРУ были удалены с сайта-архива Black Vault.

Уже в конце апреля конгрессмен Тим Берчетт описал видео и фотографии НЛО, которые не поддаются рациональному объяснению, и потребовал публикации секретных правительственных файлов.