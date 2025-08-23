Лула да Силва пригласил Трампа в Бразилию

Tекст: Антон Антонов

«Я отправил личное письмо президенту Трампу. Он приглашен на COP. И каждое приглашение направлено с моей подписью, это не электронное письмо. Так мы сможем увидеть, будут ли они относиться серьезно к этой конференции или нет», – приводит слова президента Бразилии РИА «Новости» со ссылкой на CNN Brasil.

Он отметил, что предстоящий форум станет испытанием на серьезность для мировых держав. По его словам, планете необходимы согласованные действия для решения глобальных вызовов. Он также подверг критике односторонние решения Вашингтона, отметив, что Трамп часто игнорирует такие структуры, как ООН и Всемирная торговая организация. Лула подчеркнул важность многосторонности и создания новой системы глобального управления.

Кроме того, президент Бразилии обвинил развитые страны в использовании экологической повестки и борьбы с преступностью для реализации собственных интересов. Он указал, что западные государства навязывают свои модели, используя защиту лесов как оправдание протекционизма и борьбу с преступностью как повод для вмешательства во внутренние дела страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.