Лула да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии

Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России

Американист Васильев назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России

Tекст: Андрей Резчиков

«Обнародование отчета о фабрикации обвинений в якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году связано с разворачивающимся вокруг Дональда Трампа скандала по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Трамп настаивает, что файлы Эпштейна в отношении него являются выдумкой демократов и вся эта ситуация продолжает ту же линию, которая началась в 2016 году, когда произошел политический скандал Рашагейт», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

По мнению эксперта, по задумке директора Национальной разведки США Тулси Габбард, публикация ее отчета и реакция на него «должна погасить скандал вокруг файлов Эпштейна».

«В отечете Габбард не случайно фигурирует бывший президент США Барак Обама. Это расчет на то, что демократы умерят свой пыл в раскручивании скандала о связях Трампа с Эпштейном. Но в какой степени это удастся сделать, сказать сложно. В рядах Республиканской партии тоже есть силы, которые готовы и дальше раскручивать дело Эпштейна», – пояснил американист.

Если над Трампом продолжат сгущаться тучи и зайдет речь об его импичменте, то «американская политическая система пойдет вразнос»: «В таком случае война между сторонниками и противниками президента США будет идти на взаимное уничтожение. Трамп уже пообещал устроить общественный суд над Обамой, в отношении которого можно возбудить уголовное дело».

Васильев считает, что в отношении России, на которую за якобы вмешательство в американские выборы были наложены санкции, после публикации отчета Габбард ничего не изменится.

«Истинная причина файлов Эпштейна – это показать Трампу, что он проводит неправильную политику, глубинное государство дает понять, что президент занял неправильную позицию в отношении России, «больше идет на поводу у Путина, нежели отстаивает американские интересы». В этом смысле современная Украина – это второе издание Рашагейта. Сейчас в США все запутано и ситуация может иметь очень серьезные последствия, в том числе и международные», – полагает собеседник.

Накануне глава Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала отчет с разоблачением лжи администрации Барака Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила Трампу победу в борьбе за пост президента.

В расследовании говорится о неопровержимых доказательствах скоординированных действий по манипулированию разведданными и обману американской общественности. По ее слова, в этом деле были замешаны высокопоставленные чиновники эпохи Обамы, включая Джеймса Клэппера, Джона Бреннана, Сьюзан Райс, Джона Керри, Лоретту Линч и Эндрю Маккейба.

Все эти госслужащие, говорится в отчете, присутствовали на заседании Совета национальной безопасности в Белом доме 9 декабря 2016 года. После этого совещание разведке США было поручено подготовить информацию об инструментах, которые Москва якобы использовала для влияния на американские выборы.

Глава Нацразведки потребовала привлечь виновных к ответственности, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. «От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.