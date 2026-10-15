Эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками

Эксперт Зыков: Страх перед родителями – главное оружие мошенников против детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил RT причины, по которым телефонные аферисты выбирают своей целью несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники давят на эмоции жертв, обещая подарки или запугивая ответственностью.

«Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить легкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», – рассказал Зыков.

Специалист отметил, что подобные инциденты не всегда заканчиваются простым хищением денег. Подростков часто пытаются склонить к поджогам и диверсиям под видом компьютерной игры или увлекательного квеста. Задания постепенно усложняются, и ребенок становится участником преступления.

Ещё один важный момент заключается в том, что мошенники очень часто играют на страхе ребёнка перед собственными родителями, предупредил Зыков. Сначала детей заставляют, например, передать код из смс или отправить геолокацию, и требуют скрыть это от взрослых.

«В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», – заключил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками.

Ранее ведомство раскрыло две схемы вовлечения подростков в криминал.

До этого стало известно, что злоумышленники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.