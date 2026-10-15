  • Новость часаПутин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    3 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    15 октября 2026, 14:39 • Новости дня

    Эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками

    Эксперт Зыков: Страх перед родителями – главное оружие мошенников против детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков заявил, что злоумышленники активно используют страх ребенка перед взрослыми для вовлечения несовершеннолетних в преступные схемы.

    Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков объяснил RT причины, по которым телефонные аферисты выбирают своей целью несовершеннолетних. По его словам, злоумышленники давят на эмоции жертв, обещая подарки или запугивая ответственностью.

    «Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить легкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», – рассказал Зыков.

    Специалист отметил, что подобные инциденты не всегда заканчиваются простым хищением денег. Подростков часто пытаются склонить к поджогам и диверсиям под видом компьютерной игры или увлекательного квеста. Задания постепенно усложняются, и ребенок становится участником преступления.

    Ещё один важный момент заключается в том, что мошенники очень часто играют на страхе ребёнка перед собственными родителями, предупредил Зыков. Сначала детей заставляют, например, передать код из смс или отправить геолокацию, и требуют скрыть это от взрослых.

    «В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», – заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД предупредило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками.

    Ранее ведомство раскрыло две схемы вовлечения подростков в криминал.

    До этого стало известно, что злоумышленники начали вымогать деньги под видом оплаты школьного питания.

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    14 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Яндекс восстановил большинство функций умных колонок с Алисой AI

    Яндекс восстановил большинство функций Станций, ТВ и чата с Алисой AI

    Tекст: Ольга Иванова

    Большинство возможностей умных колонок, телевизоров и чата с Алисой AI вновь доступны пользователям, сообщил «Яндекс». Компания продолжает восстановление сервисов: некоторые функции пока отключены или работают нестабильно.

    В чате с Алисой AI заработали режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, обработка файлов и картинок. Доступен и раздел «Студия» с обновленным интерфейсом, где можно оживлять фотографии и объединять два снимка, говорится в заявлении компании.

    На телевизорах с YaOS и Станции Макс, подключенной к телевизору по HDMI, восстановлены просмотр фильмов и сериалов, поиск и магазин приложений. На умных устройствах вновь доступны утреннее шоу Алисы, прогноз погоды, ответы на вопросы, таймеры, будильники и напоминания. Все функции ИИ-наушников Яндекс Дропс также работают.

    Пользователи могут подключать устройства и управлять ими через приложение «Дом с Алисой», создавать и запускать сценарии умного дома, пользоваться ИИ-камерой и смотреть трансляции с нее. При этом подключение и работа партнерских устройств умного дома пока могут сопровождаться сбоями.

    Недоступными остаются звонки между Станциями, режим «Посмотреть» в чате, система рекомендаций контента и караоке на телевизорах с YaOS.

    Нестабильная работа возможна при одновременном воспроизведении музыки на нескольких колонках, использовании сказок и радионяни. Кроме того, если в доме несколько Станций, на команду могут откликнуться сразу все устройства, которые ее услышали, вместо ближайшего.

    «Если какая-то функция у вас пока не работает или ведёт себя непривычно, пожалуйста, немного подождите – перезагружать колонку или менять настройки не нужно», – пояснили в «Яндексе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минцифры помогло «Яндексу» с резервными площадками после атаки дронов.

    Сервисы по аренде недвижимости ограничили работу из-за сбоя.

    В понедельник производители пива предупредили о задержках поставок из-за проблем в компании.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    15 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    В работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг утром сайт и приложения китайской платформы DeepSeek временно перестали работать, сообщили информационные агентства.

    Сбой был зафиксирован после 08.00 по пекинскому времени (03.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на издание Yicai.

    Сервер оставался недоступным к 11.40 по пекинскому времени (06.40 мск). Сервисная поддержка компании устанавливает причину неполадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.

    Тогда же пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

    Летом Роскомнадзор сообщил об отсутствии решений ограничить доступ к этой платформе.

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    14 октября 2026, 22:01 • Новости дня
    Зеленский призвал Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский назвал ошибкой решение компании SpaceX об ограничении скорости спутникового интернета Starlink на Украине и попросил бизнесмена Илона Маска восстановить работу сети.

    По словам Зеленского, снижение скорости спутникового интернета для украинской армии стало ошибочным решением руководства компании SpaceX, передает ТАСС.

    «Если вы теряете скорость Starlink, понятно, что происходит. Мы просим включить его», – заявил Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Фрагменты беседы опубликованы в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи.

    Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши пригрозил Илону Маску из-за отключения интернета для ВСУ.

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    14 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Зеленский заявил об отключении Starlink и допустил технический сбой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Украинский лидер выразил надежду, что масштабные сбои в работе системы спутниковой связи являются ошибкой или технической проблемой. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, передает РИА «Новости».

    «Понимаем, что происходит. Они отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю Илону Маску из-за проблем с терминалами для украинской армии.

    На Украине заявили о срыве операций вооруженных сил из-за отключения спутникового интернета.

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    14 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    Эксперты: Восстановление сервисов «Яндекса» показало готовность компании к инцидентам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Одновременное повреждение нескольких дата-центров стало беспрецедентным испытанием для «Яндекса». Однако компании удалось за несколько дней восстановить большую часть сервисов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты связывают это с готовностью инженеров компании к подобным инцидентам и развитием распределенной инфраструктуры серверов, но отмечают, что для полного восстановления могут потребоваться дополнительные мощности и содействие государства.

    «Одновременное повреждение сразу нескольких дата-центров – событие исключительное: в России такого не было, в мире подобные случаи единичны», – говорит Илья Кананыкин, директор Ассоциации больших данных. По его словам, последствия такого удара не устраняются за часы, речь идет о тяжелой круглосуточной работе больших инженерных команд.

    При этом «Яндексу» потребовалось всего несколько дней, чтобы полностью восстановить большую часть сервисов. Это свидетельствует, что компания заранее готовилась к возможным инцидентам: в частности, прорабатывала способы оперативного решения проблем в случае повреждения технологической инфраструктуры и создавала распределенную сеть независимых дата-центров, указал Кананыкин.

    Схожей точки зрения придерживается Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследования интернета. По ее словам, часть сервисов восстановлена полностью, а часть – пока не вышла на стабильную работу, наблюдаются отдельные сбои. Процесс требует не только времени, но и институциональной поддержки.

    «Даже крупнейшая технологическая компания не может в короткие сроки найти свободные мощности необходимого масштаба. На мой взгляд, содействие государства здесь критически важно: оно позволит оперативнее привлечь дополнительные площадки и ускорить восстановление инфраструктуры», – рассуждает собеседница.

    По ее оценкам, гарантировать полную защищенность дата-центров от внешних воздействий невозможно, а оперативно в короткие сроки перенести действующий ЦОД в другую локацию – технически сложная задача. «Поэтому одним из наиболее эффективных способов снижения рисков остается заблаговременное размещение резервных серверов на географически удаленных площадках», – считает Левова.

    Эксперт также призвала пользователей с пониманием отнестись к сбоям в работе некоторых сервисов. «Яндекс» не несет вины за сложившуюся ситуацию, и здесь особенно важна лояльность и поддержка пользователей в адрес одной из самых инновационных российских компаний», – заключила директор по стратегическим проектам.

    Напомним, за последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса». Так, в ночь на 8 октября беспилотники атаковали ЦОД в городе Сасово Рязанской области, в результате чего на объекте произошел пожар, а работа площадки была полностью остановлена. На следующий день дроны ударили по дата-центру в Калуге – несколько модулей объекта полностью выведены из строя. В ночь на 11 октября целью противника стал ЦОД «Яндекса» под Владимиром – работу площадки также остановили.

    В результате инцидентов пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов «Яндекса», включая «Яндекс Go», «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй», «Яндекс Диск», «Умный дом» и другие. Кроме того, временно были недоступны сайты «Магнита», сети «Вкусно – и точка», «М.Видео», «Ламоды», провайдера «Дом.ру», каршеринг «Делимобиль», «Авито» и сервис поиска недвижимости «Циан».

    Глава Минцифры Максут Шадаев назвал атаку на дата-центры беспрецедентной по масштабу и заявил, что ведомство совместно с Минобороны решает вопрос защиты этих объектов. Кроме того, министерство помогло «Яндексу» найти резервные площадки, чтобы перенести ключевые системы после ударов БПЛА. «Их территориальное распределение позволяет снизить зависимость от отдельных крупных объектов и сохранить доступность сервисов даже при серьезных повреждениях», – сказал Шадаев РБК.

    В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Интерфаксу», что компания много лет развивает распределенную инфраструктуру и системы резервирования, включая сторонние независимые площадки. Детали размещения вычислительных мощностей в «Яндексе» не раскрывают.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты подчеркивали, что ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атаки противника на эти объекты в очередной раз подтвердили террористическую тактику Киева.

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    14 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Политик Филиппо назвал Зеленского «кровавой марионеткой евроястребов»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо порадовался ситуации с терминалами Starlink, которые стали сбоить при работе в интересах украинских боевиков, и призвал «принудить» Киев к миру.

    Французский политик разместил в соцсети Х новость, которую сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам: «Работа некоторых терминалов Starlink, судя по всему, была ограничена минувшей ночью», и прокомментировал ее.

    «Наконец-то. Нужно принудить к миру! Разоружить «евроястребов» и Зеленского – их кровавую марионетку. Иначе война будет длиться вечно», – написал Филиппо в соцсети Х.

    Ранее Филиппо указывал на нарастающую отстраненность американского президента Трампа от главы киевского режима Владимира Зеленского из-за ряда просчетов последнего на политическом поле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Владимира Зеленского подтвердил ограничение доступа армии к спутниковой связи, после чего он призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink.

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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    14 октября 2026, 22:13 • Новости дня
    В Max с помощью «Цифрового ID» стало возможно подтверждать личность детей

    С помощью «Цифрового ID» в Max можно подтверждать личность детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство расширило возможности цифрового свидетельства о рождении, предоставив родителям возможность подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью QR-кода в мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    «Правительство определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью «Цифрового ID» в Мах. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций. Использование электронного варианта документа добровольно: бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать», – сообщили в Минцифры.

    Там уточнили, что электронный формат можно применять для покупки проездных документов, оформления льгот на транспорт и обращения за медицинской помощью. Кроме того, сервис пригодится при визитах в многофункциональные центры.

    Цифровой профиль ребенка позволит посещать музеи, спортивные и культурные мероприятия.

    Электронная версия документа хранится в специальном разделе сервиса цифровой идентификации мессенджера Max. Для подтверждения данных родителю достаточно продемонстрировать сгенерированный QR-код.

    Ранее аналогичная технология успешно заработала при заселении семей в гостиницы, к платформе уже подключились более 3 тыс. отелей по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал появление «зеленой кнопки» на «Госуслугах». Max начал предупреждать пользователей об опасных ссылках. Отели в 70 регионах России начали заселять туристов через Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Мирошник заявил о гибели 72 детей с начала года от преднамеренных ударов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    С начала года в результате преднамеренных ударов Вооруженных сил Украины пострадали 484 ребенка, из них 72 погибли, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Украинские войска резко увеличили количество целенаправленных атак на несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

    «Произошел катастрофический рост преднамеренных ударов украинских вооруженных формирований по несовершеннолетним детям. С начала только этого года уже получили ранения и увечья 484 ребенка, и 72 – погибли», – заявил Мирошник.

    По словам российского дипломата, только за один месяц, в августе, от действий ВСУ пострадал 101 ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Во вторник Мирошник привел данные о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

    Летом заместитель постпреда России обвинила генсека ООН в замалчивании украинских атак на детей.

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    15 октября 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп назвал «отбросами» сливающих данные хакеров и призвал их казнить

    Трамп назвал «отбросами» сливающих данные и призвал их казнить

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду на предвыборном митинге в Аризоне президент США Дональд Трамп допустил, что тех, кто сливает информацию, следует расстрелять, очевидно, имея в виду утечки, связанные с авиаударами США по иранским ядерным объектам.

    «Кто-то слил информацию, какой-то мерзавец. Его нужно посадить в тюрьму и расстрелять. Он должен провести остаток своей жизни в тюрьме», – цитирует Трампа The Hill на митинге в Буллхед-Сити, штат Аризона.

    «Они слили информацию о том, что мы вылетаем из Миссури в 12:07, и это было в The New York Times и CNN. Они слили время нашего вылета и время нашего прибытия», – сказал он, отметив, что рейд пришлось отложить на два дня.

    Трамп, очевидно, имел в виду операцию «Полуночный молот», которая состоялась в июне 2025 года, поясняет The Hill.

    «По моему мнению, тех, кто сливает информацию, следует расстреливать. Раньше мы расстреливали таких людей. Когда они сливают информацию о том, когда вы собираетесь атаковать страну, причина атаки на самом деле заключается в обороне, потому что вы не хотите, чтобы у них было оружие, способное взорвать миллионы людей одним выстрелом», – продолжил Трамп.

    Президент США сравнил журналистов, освещающих его деятельность, с теми, кто сливает информацию, заявив, что они «почти так же плохи, как и те, кто это делает».

    «Они сливают ложную информацию. Это делает их источниками утечек. Часто [они распространяют информацию] без указания источника. Думаю, они часто выдумывают свои источники», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель летом обсудил с чиновниками Белого дома инцидент с утечкой секретной информации, тогда как авторы статьи об уязвимостях президентского борта получили повестки в суд.

    Военных США на Ближнем Востоке обещали лишить мобильных телефонов во избежание утечек военный данных.

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    15 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Bloomberg: Сикорский уличил Маска в политических играх со Starlink

    Польша потребовала от Маска объяснений по поводу ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава польского МИД Радослав Сикорский раскритиковал Илона Маска из-за неожиданного ограничения работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Министр иностранных дел Польши раскритиковал Илона Маска после того, как украинские подразделения сообщили о введении новых ограничений в работе спутниковой интернет-системы Starlink компании SpaceX, передает Bloomberg.

    «Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешь в политику своими продуктами? Мы, ваши европейские клиенты, следим за вами», – написал Сикорский в соцсети Х.

    Ранее в среду военный советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что компания SpaceX Илона Маска ввела ограничения на использование терминалов Starlink украинскими военными.

    Сикорский и Маск уже не раз вступали в споры по поводу использования спутниковой системы, ставшей критически важной для связи украинских войск на поле боя, в качестве политического инструмента. Польша оплачивает часть расходов на доступ Украины к системе Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink. Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink.

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    15 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В Саратове при столкновении автомобиля с деревом погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Заводском районе Саратова легковой автомобиль ВАЗ-2113 протаранил дерево, погиб один человек и еще четверо несовершеннолетних получили травмы, сообщили в региональной службе спасения.

    Водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и врезался в дерево на Ново-Астраханском шоссе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали», – добавили в службе.

    Уточняется, что реанимационная служба госпитализировала двоих несовершеннолетних, еще двоих детей доставили в больницу сотрудники скорой помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце трое детей пострадали в ДТП с 12 погибшими в Архангельской области.

    Летом двое детей получили травмы при аварии с участием четырех автомобилей в Ленинградской области.

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    15 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина заподозрила Трампа в личном приказе ограничить Starlink для ВСУ

    WSJ: На Украине заподозрили Трампа в приказе ограничить работу Starlink

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские чиновники подозревают, что президент США Дональд Трамп приказал предпринимателю Илону Маску ограничить доступ Киева к терминалам Starlink, пишет The Wall Street Journal.

    Об ограничениях в работе терминалов военного назначения предупредил высокопоставленный украинский дипломат в Вашингтоне Денис Сеник, передает The Wall Street Journal.

    Сеник выразил опасения, что такое изменение даст России преимущество и затруднит перехват ударов. При этом украинские официальные лица подозревают, что Трамп лично распорядился ограничить доступ Украины к спутниковым системам, обратившись к владельцу компании Илону Маску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине. В среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть ВСУ доступ к терминалам Starlink. В тот же день глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Маску из-за ограничений.

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