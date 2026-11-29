На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
WP: Иран использовал терминалы Starlink для атак на военные базы США
Власти Ирана использовали терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX для нанесения ударов по базам США на Ближнем Востоке, заявила WP cо ссылкой на источники.
В начале марта США и Израиль начали бомбардировки Ирана. В ответ Тегеран запустил баллистические ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Тогда же основатель SpaceX Илон Маск узнал о двух случаях несанкционированного использования его спутникового интернета. Иран применял Starlink в военной кампании против американских сил, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Кроме того, Маску стало известно, что американские военные запускали дроны с помощью Starshield – военизированной версии Starlink, предназначенной только для наземных операций. По данным издания, военные использовали более дешевый тарифный план.
В январе украинские военные попросили Маска ограничить использование терминалов связи после того, как Украина получила видеозапись и обломки российского беспилотника «Италмас», оснащенного терминалом Starlink. В результате этих инцидентов были уволены как минимум два руководителя SpaceX.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Анпилогов заявил о растущих ограничениях компании SpaceX на военное применение системы Starlink.
Илон Маск выступил против использования гражданской спутниковой сети для наступательных операций. В октябре предприниматель назвал спутники Starlink законной целью ответного удара в случае их применения для наступательных атак.