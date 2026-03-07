Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?10 комментариев
Посол Палестины сообщил о сохранении израильского контроля над половиной Газы
Израильские войска продолжают удерживать свыше половины территории сектора Газа, несмотря на выполнение ХАМАС своих обязательств по освобождению заложников.
Более 50% территории сектора Газа по-прежнему находятся под контролем израильских сил, передает РИА «Новости».
Посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН Салах Абдель Шафи заявил: «Более 50% территории сектора Газа по-прежнему заняты израильскими силами. Мы не видим вывода израильских войск, хотя все израильские заложники были освобождены, а тела всех израильских граждан, находившихся в Газе, были переданы Израилю».
Дипломат подчеркнул, что, по мнению палестинской стороны, ХАМАС полностью выполнил свои обязательства по соглашению.
В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН поддержал предложенный США план по урегулированию ситуации в Газе, согласно которому в регионе должно быть введено временное международное управление и создан так называемый «совет мира» под председательством Дональда Трампа.
Документ также предусматривает ввод международных стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.
Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация плана сталкивается с трудностями на фоне обвинений в нарушениях условий со стороны как Израиля, так и ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что нанесло удары по авиационной военной базе в северной части Израиля. «Хезболла» также нанесла ракетный удар по израильским силам в районе города Метула на севере страны.