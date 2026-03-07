Глава минфина США анонсировал масштабную атаку на объекты в Иране

Tекст: Денис Тельманов

Глава минфина США Скотт Бессент объявил о планах провести сегодня ночью самую масштабную атаку на Иран с момента начала военной кампании Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости».

В интервью Fox Business Бессент заявил: «Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок (Ирана – ред.), которая нанесет максимальный ущерб иранским ракетным установкам и заводам по производству ракет».

Ведущий Ларри Кудлоу назвал это заявление крайне интересным и попросил разъяснений, однако Бессент не стал уточнять детали операции.

Ранее президент США Дональд Трамп и высшее военное руководство страны неоднократно подчеркивали, что наиболее сильные удары по территории Ирана еще впереди.

Военная операция США и Израиля против Исламской Республики началась 28 февраля, удары были нанесены по ряду объектов, включая объекты в Тегеране, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских.

В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Вашингтон и Тель-Авив объясняли начало операции превентивной необходимостью, но позднее открыто заявили о стремлении к смене власти в Тегеране.

В первый день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил это убийство, назвав его нарушением правовых и моральных норм, а МИД России призвал к немедленной деэскалации конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по Ирану погибли более 1330 гражданских, среди которых были женщины и дети.