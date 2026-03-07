Минобороны сообщило о ночном перехвате 124 украинских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 124 украинских беспилотника, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России. В официальном сообщении говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью – 29 аппаратов. В Орловской области уничтожено 15 беспилотников, в Белгородской – 11, в Рязанской – девять. В Калужской области сбито восемь дронов, в Воронежской – семь, по шесть БПЛА перехвачено над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом.

Кроме того, по пять беспилотников сбили над Тульской и Самарской областями, три – над Липецкой областью. В Московском регионе перехвачено три дрона, в том числе один, который направлялся на Москву. По два БПЛА сбито над Саратовской и Ульяновской областями, один – над Ивановской областью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь сбили 151 украинский беспилотник. Власти Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.