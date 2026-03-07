Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
Бывший президент США Джо Байден похвастался, что забыл о российском лидера Владимире Путине больше, чем другие политики смогут узнать.
Во время церемонии прощания с пастором Джесси Джексоном в Чикаго Джо Байден заявил, что забыл о действиях президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина больше, чем другие политики смогут узнать, передает РИА «Новости».
«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си, чем эти парни и большинство узнают», – заявил Байден, выступая с речью. Он добавил, что встречался с Путиным, но не стал дальше развивать тему встреч с российским руководителем и перешел к другим вопросам.
Байден хотел продолжить воспоминания о встречах с российским руководством, которыми он делился ранее, но передумал, ограничившись лишь коротким упоминанием.
Пастор Джесси Джексон был известным борцом за гражданские права, дважды баллотировался на пост президента США, но оба раза проиграл предварительные выборы демократов. Джексон скончался 17 февраля в возрасте 84 лет.
