Российский спутник связи «Экспресс-АТ1» признали окончательно утерянным

«Космическая связь» объявила спутник «Экспресс-АТ1» утерянным после мартовой аварии

Tекст: Мария Иванова

Работу телекоммуникационного аппарата, на котором ранее произошла нештатная ситуация, восстановить не удалось, передает РИА «Новости».

Неполадки возникли 4 марта, когда техника моментально отключилась из-за неустановленных факторов.

«Попытки специалистов ГП КС и АО «Решетнев», производителя космического аппарата, восстановить работу спутника не дали нужного результата и теперь спутник можно считать утерянным», – говорится в сообщении оператора.

Сейчас эксперты анализируют причины аварии и устраняют последствия сбоя вещания. В компании уточнили, что для части абонентов возможность приема телевидения восстановится в ближайшие дни после перенастройки оборудования. Остальным пользователям вернут сигнал в течение месяца.

Предприятие уже объявило конкурс на создание нового аппарата «Экспресс-АТ3» для замены вышедшего из строя устройства. Запуск спутника с аналогичной зоной охвата запланирован на конец 2030 года, финансирование обеспечат за счет собственных средств организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное предприятие «Космическая связь» запланировало запуск первого российского импортозамещенного спутника «Экспресс-АМУ4» на декабрь 2026 года.

Предприятия Ростеха начали поставки актуаторов для СВЧ-переключателей этого космического аппарата.