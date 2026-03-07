Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
Временный руководящий совет Ирана запретил удары по соседним странам
Власти Ирана приняли решение воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак, как сообщил президент страны.
Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары и не запускать ракеты по соседним государствам, если только атака не будет совершена с их стороны.
Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что подобное решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны, передает РИА «Новости».
По словам Пезешкиана, «временный руководящий совет постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану». Об этом он сообщил, выступая перед иранцами, а его слова приводит агентство Mizan.
Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территориям Азербайджана и Турции.
До этого Пезешкиан объяснил в соцсетях, что действия республики носят вынужденный и оборонительный характер из-за угроз со стороны США и Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.