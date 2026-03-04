Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
Молчание Вэнса об Иране вызвало слухи о разладе с Трампом
Вице-президент США Джей Ди Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана, спровоцировав слухи о разногласиях в Белом доме, сообщает газета The Financial Times.
По данным FT, журналисты обратили внимание, что политик почти трое суток не высказывался о военной кампании, что нетипично для его высокой медийной активности, передает РИА «Новости».
Это породило в американской столице догадки о возможном разладе в отношениях с главой государства.
«Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Будучи активным пользователем соцсетей и одним из самых ярых защитников президента, его молчание бросалось в глаза», – говорится в публикации.
Позже вице-президент выступил на телевидении, допустив затягивание конфликта, а администрация опубликовала фото его работы в ситуационном центре. В окружении политика подчеркнули, что он был полностью погружен в планирование атаки и принятие решений.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.
До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.