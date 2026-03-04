  • Новость часаПутин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США намерены разрушить Иран изнутри и чужими руками
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников
    Глава МВД оценил некомплект сотрудников ППС
    Колокольцев: Выявляемость схем незаконной миграции выросла на треть
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    7 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 19:40 • Новости дня

    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей

    МВД и ФСБ предотвратили незаконный вывоз из России боеприпасов на один млрд рублей

    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    @ Daniel Vogl/ dpa/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась незаконно вывести из России боеприпасы на сумму свыше одного млрд рублей, была пресечена МВД совместно с ФСБ.

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что преступная схема была раскрыта в июне 2025 года, передает ТАСС. По его словам, злоумышленники действовали «ничего не боясь».

    По данным МВД, подозреваемые оформляли фиктивные контракты с российским оборонным предприятием от лица подконтрольных зарубежных компаний. Согласно документам, патроны к нарезному оружию должны были отправиться в третьи страны, однако на деле часть партии планировалось морским путем доставить в государство, куда действует запрет ООН на любые поставки вооружений.

    Для реализации схемы подозреваемые предоставили ложные сведения об адресате. Оперативники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 75 млн боеприпасов. Аналогичная схема была использована и ранее: в 2020 году было вывезено 9 млн патронов стоимостью более 243 млн рублей.

    В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду вооружения. Обвиняемые заключены под стражу, следствие продолжает устанавливать детали и всех причастных к противоправной деятельности.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    Комментарии (22)
    4 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар

    Россия отказалась отдавать Японии белого медведя в обмен на капибар

    Россия отказалась менять белого медведя на японских капибар
    @ Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев исключил возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком.

    Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев исключил возможность передачи животного из-за недружественной политики Токио, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация напоминает отзыв панд Китаем, поэтому дефицитных водосвинковых придется искать в других странах.

    «Наш белый медведь и знаменитая китайская панда – это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю», – подчеркнул Писарев.

    Он подчеркнул, что белый медведь является национальным достоянием, и Россия не отдаст его Японии, несмотря на дефицит капибар в российских зоопарках. Писарев добавил, что российские зоопарки помогут коллегам по Евразийской ассоциации зоопарков и аквариумов, но диктовать условия России невозможно. По его словам, капибар можно получить из других стран.

    Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев также раскритиковал предложение обменять дальневосточного леопарда на грызунов. Он сравнил такую сделку с попыткой выменять золото на кусок мыла, отметив особую ценность редких хищников.

    Ранее японский зоопарк Токусима выразил желание обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Японская сторона испытывает потребность в хищнике для размножения после смерти медведя Гого, ранее привезенного из Перми.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    Комментарии (9)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    Комментарии (11)
    4 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя
    @ Jurgen & Christine Sohns/ imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зоопарк Токусима выразил желание обменять часть своих многочисленных капибар на белого медведя для размножения или на амурского леопарда.

    Как передает РИА «Новости», заместитель директора зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда.

    Токусима занимает одно из первых мест в Японии по количеству этих животных на фоне дефицита капибар в России.

    «Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения», – сказал Китамура.

    В зоопарке рассказали, что ранее планировали получить самца белого медведя из Йокогамы, однако животное по кличке Гого, родившееся в Перми, умерло во время подготовки к транспортировке. Кроме того, представители Токусимы выразили интерес к амурскому леопарду.

    Капибары появились в Токусиме в 2007 году, а к 2016 году их численность достигла 35 особей. К 2021 году количество капибар в зоопарке выросло до 90 благодаря естественному размножению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость капибар в российских зоопарках выросла до 2 млн рублей из-за высокого спроса и дефицита неродственных животных.

    В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецборт МЧС России с 117 гражданами, покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В ведомстве отметили: «Самолет Ил-76 вылетел в Москву с людьми, покинувшими территорию Ирана через наземные пункты пропуска. На территорию Российской Федерации прибудут 117 человек, в том числе 54 ребёнка», передает РИА «Новости».

    Пассажиров сопровождает команда врачей отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Все они готовы оказать эвакуированным необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

    Во вторник МЧС сообщало, что спецборт вылетел в Азербайджан за россиянами.

    Ранее замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить детальный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта, включая меры поддержки пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временное закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой. Основной причиной сложившейся ситуации стали ограничения из-за закрытия воздушного пространства Ирана на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    Комментарии (10)
    3 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова

    Бывший особняк XIX века режиссера Бекмамбетова в Казани продали на торгах за 21 млн

    В Казани продан на торгах бывший особняк бежавшего из России Бекмамбетова
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Победителем торгов по бывшему особняку режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани стал некий Сергей Еремеев, заплативший более 21,4 млн рублей, сообщают информагентства.

    Особняк XIX века на улице Марджани в Казани, ранее принадлежавший уехавшему после начала СВО из России режиссеру Тимуру Бекмамбетову, был продан на электронном аукционе, передает ТАСС. Согласно данным торговой площадки, победителем стал некий Сергей Еремеев, предложивший цену в 21 443 963 рубля.

    В аукционе участвовал объект культурного наследия – Дом Багаутдиновой (Марджани) – Апанаевой, построенный в 1873 году и включающий помещения общей площадью более 200 кв. м.

    Начальная цена торгов составляла 9 323 465 рублей, шаг аукциона – 466 173 рубля. Судебное решение о продаже было вынесено Вахитовским районным судом Казани на основании иска прокуратуры после проверки состояния здания. Проверка выявила, что объект, признанный культурным наследием в 2000 году, содержался бесхозяйственно: после пожара и обрушения крыши в 2021 году были проведены только противоаварийные работы, полноценная реставрация так и не началась.

    Бекмамбетов, являвшийся ответчиком по делу, на заседание суда не присутствовал. В решении суда отмечалось, что он не предпринимал меры по сохранению памятника архитектуры. Покупатель особняка, помимо уплаты стоимости покупки, обязан провести восстановительные работы, сметная стоимость которых оценивается в 91,8 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, особняк режиссера фильма «Ночной дозор», который уехал из России, выставили на торги 28 января. Ранее суд в Казани лишил прав на жилье собственника квартиры из-за нарушений спокойствия и безопасности соседей, и квартира будет продана на торгах.


    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Захарова назвала позицию Канады по атакам на Иран случаем из медицины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что позиция Канады об ударах США и Израиля по Ирану похожа на случай из медицины.

    Позиция Канады по поводу атак США и Израиля на Иран напоминает ситуацию из медицины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Захарова прокомментировала слова премьера Канады Марка Карни, который выразил поддержку ударам, отметив, что «делает это с сожалением» и считает ситуацию провалом международного порядка.

    «Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через «не могу», – заявила Захарова.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    4 комментария

    Ранее Захарова назвала ситуацию на Ближнем Востоке чудовищным моментом истории.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

    Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам.

    МИД России осудил это вооруженное нападение на суверенное государство.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    В Москве наградили лауреатов юбилейного сезона «Знание.Премия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония вручения награды «Знание.Премия» – главной просветительской награды страны. Были объявлены 32 лауреата в 18 номинациях.

    Президент России Владимир Путин передал участникам церемонии поздравления и подчеркнул важность вкладов просветителей в воспитание молодежи и укрепление связи поколений. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко зачитал обращение главы государства.

    «ССегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды – педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране. Отмечу, ваш многогранный труд исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодежи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», – сказал Путин в послании. Президент также поздравил собравшихся с Днем наставника.

    Кириенко в свою очередь выразил благодарность десяткам тысяч просветителей, ежедневно передающим знания и личный пример по всей стране, а также отдельно поблагодарил героев СВО и ветеранов, присутствовавших в зале, отметив их мужество и героизм.

    После этого он вручил награды в ключевой номинации «За общий вклад в просвещение». Лауреатами стали главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также проект Минпросвещения России «Разговоры о важном».

    В числе лауреатов в других номинациях – первый заместитель гендиректора «Иннопрактика» Наталья Попова и проект «Атомный урок» от «Росатома» и Минпросвещения, сборник стихов «Голос фронта» Сергея Лобанова, религиозно-просветительская программа «Слово пастыря» и проекты, сохраняющие память о подвигах защитников Отечества, такие как «Твой Герой» и «Без срока давности».

    Особое внимание было уделено развитию образования, наставничеству, экологии, науке, культуре, спорту. Были отмечены такие проекты, как конкурс для педагогов «Разумное, доброе, вечное», сеть госпитальных школ «УчимЗнаем», мультфильмы «Простоквашино. Финансовая грамотность», туристские поезда РЖД и фестиваль «Театральный бульвар – 2025».

    В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Экология и Туризм"» просветителем года стал путешественник Федор Конюхов. В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"» лучшим проектом  в этой номинации признано движение «Волонтеры-медики», а лауреатом-просветителем стал ветеран СВО Вячеслав Нагаев. Потеряв ногу и локтевой сустав, он вернулся к активной жизни и возглавил спортивное направление Ассоциации ветеранов СВО по Хабаровскому краю.

    Вноминации «За вклад в просвещение в сфере "История и Политика"» просветителем года стал международный обозреватель Федор Лукьянов. В номинации «За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"» просветителем года признан худрук Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

    Учитель математики Пётр Земсков, директор Калужского техникума электронных приборов Галина Баранова и доцент Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Храмова отмечены как лучшие просветители в образовательных организациях.

    Лучшим просветительским фильмом признана картина «В списках не значился», которую посмотрели полтора миллиона зрителей.

    Награду «Юный просветитель года» вручили учащейся из Перми Алёне Варлашовой. В номинации «Народный выбор» победили заведующий региональным центром развития студенческого самоуправления в Тульской области Роман Вепринцев, международная акция «Диктант Победы», а в номинации «Выбор Первых» – олимпийский чемпион Никита Нагорный.

    Приз «Иностранный просветитель года» получил итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события СВО.

    Организаторы объявили о нововведениях, которые появятся в следующем сезоне. Специально к Году единства народов России, который проходит в 2026 году, будет создана тематическая номинация. А главная номинация «За общий вклад в просвещение» теперь будет носить имя легендарного советского ученого, первого председателя правления Всесоюзного общества «Знание» Сергея Вавилова.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 03:52 • Новости дня
    Сомнолог Бонадыкова объяснила возникновение сонного паралича у людей

    Tекст: Денис Тельманов

    Сонный паралич часто связывают с недосыпом, нарушением режима, стрессом и сном на спине, а частые эпизоды требуют консультации специалиста.

    Врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова сообщила, что сонный паралич может появляться из-за недосыпа, сбитого режима сна, сна на спине, сильного стресса и резких пробуждений, передает РИА «Новости».

    «Если сонный паралич повторяется, почти всегда есть триггеры: недосып, сбитый режим, сон на спине, сильный стресс, резкие пробуждения, иногда сопутствующие нарушения сна», – рассказала врач.

    По ее словам, профилактика таких состояний заключается в выравнивании графика, полноценном отдыхе, ограничении кофеина и алкоголя вечером, а также отказе от сна на спине.

    Бонадыкова добавила, что если эпизоды сонного паралича становятся частыми, пугающими, сопровождаются выраженной дневной сонливостью или внезапными провалами в сон, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить серьезные расстройства сна.

    Она объяснила, что сонный паралич возникает, когда мозг уже почти проснулся, а защитное расслабление мышц, характерное для быстрого сна, еще не отключилось.

    В этот момент человек находится в сознании, осознает свое положение, но не может двигаться. Часто возникают усиленное дыхание, ощущение давления в груди, сердцебиение и чувство нехватки воздуха. По словам Бонадыковой, обычно подобные симптомы связаны именно со стрессовой реакцией организма, а не с опасными состояниями сердца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минздрав Карелии заявил, что совместный сон с кошками может укрепить нервную систему и иммунитет, но повысить риск кожных заболеваний и аллергии.

    Немецкий специалист Петер Акст считает, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки могут нанести вред здоровью.

    Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 млн рублей после сна его жены о белых курах, который предвещал успех.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    Дегтярев увидел сигнал к скорому снятию ограничений МОК с россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о роли спорта как объединяющей силы.

    По словам Дегтярева, такой посыл МОК можно считать сигналом к скорому снятию ограничений в отношении российских спортсменов и восстановлению их прав, передает ТАСС.

    «Утверждение МОК о том, что спорт должен оставаться силой, объединяющей мир, справедливо и даже революционно. Спорт должен и дальше служить «маяком надежды», как выражается МОК, для всех спортсменов. Он должен наконец засиять и для российских и белорусских спортсменов», – заявил он.

    Министр также выразил уверенность, что это заявление МОК можно расценивать как шаг к восстановлению статуса Олимпийского комитета России и дальнейшему укреплению олимпийского движения.

    В МОК ранее подчеркнули, что на фоне глобальных конфликтов и разногласий спорт должен оставаться сферой, объединяющей страны и народы.

    Ранее Дегтярев сообщил, что исполком МОК может рассмотреть восстановление Олимпийского комитета России не ранее апреля, а также объявил планы на участие в 60 турнирах.

    В начале февраля МОК заявил об отсутствии срока по принятию решения по возвращению россиян.

    В декабре МОК снял запрет на проведение международных турниров в Белоруссии.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    Комментарии (2)
    3 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Стартовал XIV сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России стартовал XIV сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Ключевая тема сезона – «Технологии будущего», вокруг которой участникам предстоит разрабатывать проекты, направленные на цифровизацию отраслей, внедрение искусственного интеллекта и цифровых двойников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Соревнования проходят в трех лигах – школьной, студенческой и для молодых специалистов. В этом году студенты будут представлять свои решения в 12 основных направлениях, включая архитектуру, биотехнологии, горное дело, цифровую автоматизацию и другие. Отборочные этапы пройдут более чем в 60 вузах, а участие подтверждено студентами свыше 200 учебных заведений.

    Победители и призеры получат значительные преимущества: дополнительные баллы к ЕГЭ, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, оплачиваемые стажировки и прямой доступ к работодателям. Призеров школьной лиги ждут бонусы при поступлении в 161 вуз-партнер, а лучшие студенты смогут рассчитывать на особые условия в 36 университетах.

    Как отметил основатель CASE-IN Артем Королев, чемпионат стал международной экосистемой для ранней идентификации и поддержки инженерных талантов. Генеральный директор Президентской платформы Андрей Бетин подчеркнул, что увеличено число дистанционных отборочных этапов, чтобы расширить доступ к участию, а компании-работодатели смогут лично познакомиться с перспективными кандидатами.

    Среди партнеров CASE-IN – ведущие российские и международные компании, формирующие реальные производственные кейсы, а решения участников оценивают профильные эксперты. Министерство энергетики России уделяет особое внимание проекту как части стратегии развития отечественной инженерной школы.

    Эффективность чемпионата подтверждают истории его выпускников. Так, Глеб Нестеренко, победитель 2017 года, отмечает: «Про чемпионство меня расспрашивали и на собеседовании, и во время работы. То есть, про CASE-IN знают не только в университетах, но и в отрасли, его участников ценят руководители компаний». Победители прошлых лет подчеркивают, что чемпионат стал для них социальным лифтом, помог освоить навыки командной работы, публичных выступлений и нестандартного мышления, а также открыл путь к профессиональному росту.

    Организаторами CASE-IN выступают Фонд «Надежная смена», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Чемпионат проводится с 2013 года, объединяя школьников, студентов и молодых специалистов из России, стран СНГ и БРИКС в рамках инициативы «Наука побеждать» и Десятилетия науки и технологий (2022–2031 годы).

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова сравнила публикацию данных о киевском режиме с делом Эпштейна

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация информации о действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних вызовет мировой скандал, который «превзойдет все это эпштейновское наследие», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она прокомментировала подписанный Владимиром Зеленским закон, разрешающий принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий без согласия родителей, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что согласно новому закону, если родители откажутся эвакуировать детей, полиция сможет вывезти их из прифронтовых районов и передать органам опеки. Родители смогут вернуть детей только в течение шести месяцев и только при условии проживания на безопасной территории, критерии которой будут определять местные военные и областные администрации.

    Дипломат отметила, что документ формализует уже существующую практику принудительной эвакуации несовершеннолетних на Украине, которой занимаются различные НПО и НКО. Она обратила внимание на то, что судьба тысяч так называемых эвакуированных детей до сих пор неизвестна, и выразила опасения относительно их дальнейшей участи.

    Захарова напомнила, что в 2022 году на Украине были упрощены законодательные процедуры изъятия органов у людей без их согласия, и выразила обеспокоенность тем, что эвакуированные дети могут попасть под такие риски. Она также заявила, что многие украинские дети, пересекавшие границу с родственниками, «буквально растворялись» в странах Западной Европы, и подтвердить их судьбу невозможно.

    Кроме того, Захарова связала новые нормы с риском использования детей в международных программах по торговле людьми и манипуляции общественным мнением. По ее словам, эвакуированных детей могут впоследствии выдавать за «украденных Россией» ради пропагандистских целей, а их семьи подвергнутся преследованиям.

    Ранее Захарова назвала убийство детей и стариков обыденным делом для Киева.

    Комментарии (0)
    Главное
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    Qatar Energy объявила форс-мажор из-за остановки производства СПГ
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    Сын шаха заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии
    Внесено предложение о запрете автомобилистам делиться геолокацией патрулей ГАИ
    В России утвердили новый ГОСТ для маникюра

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана

    Постепенно выясняются подробности того, с помощью каких именно средств разведки США и Израилю удалось нанести обезглавливающий удар, уничтоживший иранское руководство, включая аятоллу Хаменеи. Свою роль сыграла и внедренная агентура, и новейшие технические системы – и само устройство иранского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации