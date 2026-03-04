Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей

МВД и ФСБ предотвратили незаконный вывоз из России боеприпасов на один млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что преступная схема была раскрыта в июне 2025 года, передает ТАСС. По его словам, злоумышленники действовали «ничего не боясь».

По данным МВД, подозреваемые оформляли фиктивные контракты с российским оборонным предприятием от лица подконтрольных зарубежных компаний. Согласно документам, патроны к нарезному оружию должны были отправиться в третьи страны, однако на деле часть партии планировалось морским путем доставить в государство, куда действует запрет ООН на любые поставки вооружений.

Для реализации схемы подозреваемые предоставили ложные сведения об адресате. Оперативники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 75 млн боеприпасов. Аналогичная схема была использована и ранее: в 2020 году было вывезено 9 млн патронов стоимостью более 243 млн рублей.

В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду вооружения. Обвиняемые заключены под стражу, следствие продолжает устанавливать детали и всех причастных к противоправной деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности.