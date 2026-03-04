Японский зоопарк предложил России капибар в обмен на белого медведя

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», заместитель директора зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда.

Токусима занимает одно из первых мест в Японии по количеству этих животных на фоне дефицита капибар в России.

«Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения», – сказал Китамура.

В зоопарке рассказали, что ранее планировали получить самца белого медведя из Йокогамы, однако животное по кличке Гого, родившееся в Перми, умерло во время подготовки к транспортировке. Кроме того, представители Токусимы выразили интерес к амурскому леопарду.

Капибары появились в Токусиме в 2007 году, а к 2016 году их численность достигла 35 особей. К 2021 году количество капибар в зоопарке выросло до 90 благодаря естественному размножению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость капибар в российских зоопарках выросла до 2 млн рублей из-за высокого спроса и дефицита неродственных животных.

В России фиксируется дефицит капибар, поскольку зоопарки по всей стране хотят приобрести этих животных из-за их растущей популярности.