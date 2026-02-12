Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.8 комментариев
В России обновлен рекорд продаж подержанных люксовых авто
Продажи б/у автомобилей сегмента Luxury в России обновили исторический максимум
Спрос на премиальные машины на вторичном рынке в России вырос в 2025 году на 16% и достиг исторического максимума в 2,7 тыс. экземпляров, сообщают автостатистики.
Объем продаж люксовых автомобилей c пробегом в России в 2025 году увеличился на 16% и составил 2,7 тыс. машин. Таким образом в стране, в пятый раз подряд был обновлен исторический максимум, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Автостат».
Отмечается, что продажи в данном сегменте показывают положительную динамику с 2017 года. При этом последние пять лет они ежегодно обновляют рекорд, а третий год подряд превышают отметку в две тысячи единиц.
Самой популярной люксовой маркой у россиян стала Bentley с результатом 985 единиц, что составляет 37% от общих продаж. Примерно 20% рынка пришлось на Rolls-Royce (508 штук), а замыкает тройку лидеров Maserati с 455 проданными авто.
Среди других лидеров эксперты выделили Lamborghini (429 штук), Ferrari (230 штук) и Aston Martin (79 штук). По данным «Автостата», все эти марки в 2025 году продемонстрировали рыночный рост в диапазоне от 7% до 44%.
«Лидерство среди моделей сегмента Luxury на вторичке удерживает Bentley Continental GT, результат которого составил 438 машин. На втором месте располагается Lamborghini Urus (341 штука), на третьем – Bentley Bentayga (286 штук). Замыкают топ-5 модельного рейтинга б/у люксов в 2025 году Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan (230 и 197 штук соответственно)», – добавили в «Автостате».
