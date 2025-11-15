Роспотребнадзор взял на контроль вспышку вируса Марбург в Эфиопии

Tекст: Мария Иванова

Информация о вспышке лихорадки Марбург в Эфиопии находится на контроле специалистов, сообщает ТАСС.

По состоянию на 14 ноября в городе Джинка, расположенном в регионе Южный Омо близ границы с Южным Суданом и Кенией, зарегистрировано девять заболевших. В Роспотребнадзоре подчеркнули: «Это первая официально зарегистрированная вспышка лихорадки Марбург в стране».

При этом, согласно местным источникам, в Эфиопии пока не подтверждено количество летальных исходов от этого вируса. В ведомстве отметили, что выявленный штамм вируса Марбург аналогичен тому, который уже фиксировали в других странах Восточной Африки. Российские специалисты проводят постоянный мониторинг ситуации и анализируют возможные эпидемиологические риски для страны.

На российских границах для предотвращения завоза опасных инфекций функционирует система «Периметр». Разработанная учеными Роспотребнадзора тест-система помогает быстро выявлять вирус Марбург, а научный центр «Вектор» создал вакцину, прошедшую доклинические испытания и показавшую безопасность и эффективность. Вакцина почти готова к началу клинических исследований.

Лихорадка Марбург представляет собой острое вирусное заболевание с тяжелым течением, поражающее печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Основным природным резервуаром вируса выступают плодоядные летучие мыши, заразиться также можно при тесном контакте с заболевшими людьми либо их биологическими жидкостями.

Роспотребнадзор советует россиянам тщательно учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок за рубеж. После возвращения из других стран в течение двух недель важно внимательно следить за здоровьем, а при появлении симптомов инфекции как можно скорее обратиться к врачу и сообщить о визите за границу.

Напомним, в начале года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала восемь летальных случаев от лихорадки Марбург в Танзании.

Ранее Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой чикунгунья в Китае, отметив, что вспышка находится под контролем.