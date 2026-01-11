Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.3 комментария
В Кузбассе возбудили дело после отравления туристов в Шерегеше
СК возбудил дело после выявления массового отравления туристов в кафе Шерегеша
В Кузбассе начато расследование по факту оказания небезопасных услуг после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, сообщили в СК России.
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Кузбассе после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Следственном комитете России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Кемеровской области Павлу Курочкину держать расследование на контроле и регулярно докладывать о ходе дела.
Ранее стало известно о массовом отравлении на курорте: более десяти человек обратились за медицинской помощью с симптомами в виде тошноты, рвоты, диареи, повышенной температуры и головной боли.
Исполнение поручения по расследованию находится под контролем центрального аппарата ведомства. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и лица, ответственные за оказание небезопасных услуг на курорте.
Ранее управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обнаружило возбудитель норовируса у четырех сотрудников бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш. В регионе также зарегистрировали случаи кишечной инфекции у туристов.