В Кузбассе возбудили дело после отравления туристов в Шерегеше

СК возбудил дело после выявления массового отравления туристов в кафе Шерегеша

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Кузбассе после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Следственном комитете России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Кемеровской области Павлу Курочкину держать расследование на контроле и регулярно докладывать о ходе дела.

Ранее стало известно о массовом отравлении на курорте: более десяти человек обратились за медицинской помощью с симптомами в виде тошноты, рвоты, диареи, повышенной температуры и головной боли.

Исполнение поручения по расследованию находится под контролем центрального аппарата ведомства. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и лица, ответственные за оказание небезопасных услуг на курорте.

Ранее управление Роспотребнадзора по Кемеровской области обнаружило возбудитель норовируса у четырех сотрудников бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш. В регионе также зарегистрировали случаи кишечной инфекции у туристов.

