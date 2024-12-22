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    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    55 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    22 декабря 2024, 16:38 • Новости дня

    Гражданин Австрии насмерть сбил россиянина на Пхукете

    Австриец на водном мотоцикле насмерть сбил россиянина на пляже Пхукета

    Tекст: Ольга Иванова

    В Таиланде полиция арестовала 25-летнего гражданина Австрии, который на арендованном водном мотоцикле сбил насмерть 58-летнего россиянина Кирилла Головачева у пляжа Карон на Пхукете, сообщает новостной портал Phuket News.

    Как передает издание, 25-летний гражданин Австрии Дэвид Роберт Хербст совершил наезд на 58-летнего россиянина Кирилла Головачева, купавшегося у пляжа Карон на Пхукете. Инцидент произошел 17 декабря около 18.00 по местному времени. Россиянин скончался от полученных травм, а его личность была установлена по вещам, найденным на пляже, которые опознали сотрудники отеля, РИА «Новости».

    По словам свидетелей, австриец сразу покинул место происшествия. Благодаря записям с камер наблюдения полицейские смогли определить, где был арендован водный мотоцикл, и проследить передвижения арендатора. Виновник, скрывшийся с Пхукета, был задержан полицией провинции Краби на островах Пхи-Пхи вечером 19 декабря. «Полиция арестовала гражданина Австрии, совершившего наезд на туриста из России», – говорится в сообщении.

    На допросе в полиции он отрицал свою вину. По данным Phuket News, австрийский гражданин был доставлен на Пхукет для дальнейших разбирательств. На данный момент неизвестно, признал ли он себя виновным в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. В Таиланде такое преступление карается лишением свободы до 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов таиландской Паттайи россиянин был спасен скоростным катером с туристами после неудачной попытки вплавь достичь острова Лан; его обнаружили обессиленным и без одежды в 6 километрах от берега.

    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

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    22 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов

    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа из-за новых штрафов

    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа в случае штрафов
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катарская компания Qatar Energy прекратит поставки сжиженного природного газа в Евросоюз в случае введения странами ЕС штрафов за несоблюдение экологических и правозащитных норм в размере 5% годовой выручки.

    Катар заявляет о прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, если ЕС введет штрафы 5% от годовой выручки для крупных компаний, пишут ТАСС. Такое заявление сделал государственный министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби. «Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу», – цитирует его слова Financial Times.

    Аль-Кааби пояснил, что 5% выручки Qatar Energy – это значительные деньги для государства Катар, которые нельзя терять. Он также подчеркнул, что введение штрафов на такие суммы не будет принято ни компанией, ни страной. Если любое государство ЕС решит ввести такие меры, Катар прекратит поставки газа.

    Директива ЕС о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности, принятая в мае 2024 года, требует от стран ЕС введения штрафов за нарушение критериев, связанных с выбросами углекислого газа и правами человека. Эти меры, которые вступят в силу в 2027 году, нацелены на достижение климатической нейтральности к 2050 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует утроить производство сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на действующие санкции. Сообщалось, что Россия сохранила лидерство в экспорте газа, опередив США и Катар, что укрепляет ее позиции на мировом рынке. В условиях высокой конкуренции на глобальном рынке ожидаются жесткие столкновения между ключевыми игроками в секторе СПГ.

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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    22 декабря 2024, 11:38 • Новости дня
    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны

    Путин: Россия прошла период, когда прежние политики пошли на разрушение страны

    Путин: Прежнее поколение политиков пошло на разрушение страны
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир.

    «Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», – сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира», передает ТАСС.

    «К сожалению, так устроен мир, во всяком случае, сегодня. И мы, если будем строить отношения с кем-то, то мы будем строить их только на основе интересов российского государства», – подчеркнул президент, говоря о возможности нормализации отношений РФ с Западом.

    Ранее Путин подчеркнул, что не стоит запугивать людей угрозой третьей мировой войны.

    В четверг лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.

    Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 20:24 • Новости дня
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Политолог предсказал перевод президента Грузии Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постыдное поведение президента Саломе Зурабишвили свидетельствует о ее полной деградации и открывает путь в писихиатрическую клинику, заявил грузинский политолог Гиа Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В соцсетях он прокомментировал прозвучавшее в субботу требование Зурабишвили провести новые выборы в парламент и готовность обсудить это с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

    «Зурабишвили под занавес своего срока в полном бреду. Это обсессия», – считает он.

    «Чтобы не произошло так, что ее из дворца по истечению срока (29 декабря) пришлось бы выводить группе психиатров», – отметил Гиа Абашидзе.

    «Все потому, что западные патроны Зурабишвили и местные оппозиционеры убедили ее в «тотальной фальсификации» выборов. Деградация президента видна невооруженным глазом», – написал политолог.

    Ранее Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую.

    После выборов она заявила, что «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии.

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    21 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Умерла артистка Ирена Баженова

    Tекст: Мария Иванова

    Артистка балета Ирена Баженова, посвятившая жизнь и карьеру Мариинскому театру, умерла после продолжительной болезни в возрасте 88 лет.

    Ирена Баженова, известная своим многолетним вкладом в российское балетное искусство, скончалась в возрасте 88 лет, сообщает РИА «Новости». Мариинский театр, где Баженова провела значительную часть своей карьеры, подтвердил печальную новость, сообщив, что артистка умерла 19 декабря после продолжительной болезни.

    Ирена Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году и успешно проработала в Кировском (ныне Мариинском) театре на протяжении 24 лет. Она запомнилась зрителям исполнением роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года, которая стала важной частью ее репертуара. Кроме того, она посвятила себя педагогической деятельности, обучая новое поколение талантов.

    В 1976 году Баженова вернулась в свою альма-матер как педагог, где на протяжении 20 лет преподавала классический танец. Среди ее учениц – именитые балерины Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

    Мариинский театр выразил соболезнования родным и близким Баженовой, а также всем ее ученикам и коллегам.

    В субботу также стало известно, что в возрасте 85 лет умер народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев.

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    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    22 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить

    Пассажиры Ан-2 на Камчатке выжили после аварии благодаря сжиганию топлива

    Пассажир упавшего на Камчатке Ан-2 рассказал, как им удалось выжить
    @ Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж и пассажир аварийно севшего на Камчатке Ан-2 выжили, согреваясь сжиганием топлива и питаясь продуктами, которые у них имелись. Включив аварийный радиомаяк, они молились и надеялись на помощь.

    Экипаж и пассажир самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку на Камчатке, остались живы благодаря сжиганию топлива и поддержанию тепла. Как сообщает Telegram-канал RT, Андрей Митасов, сопровождавший груз на самолете, рассказал, что они согревались, поджигая топливо, и ели свои запасы пищи. Они включили аварийный радиомаяк, молились и верили в чудесное спасение.

    Запасы еды экипаж распределил так, чтобы они хватили на всё время ожидания помощи. Митасов отметил, что полет проходил в нормальных условиях, пока не появилась облачность и резкое обледенение приборов. Благодаря опытности экипажа самолет смог мягко приземлиться, но при посадке зацепился колесом за глубокий снег и перевернулся.

    После того как их нашли, Митасов испытал радость до слез, выразив благодарность за то, что молитвы и аварийный радиомаяк помогли в их спасении. Он подчеркнул, что окончательно поверил в спасение только когда сел в вертолет.

    На данный момент Митасов и члены экипажа находятся на обследовании в больнице. Митасов получил ушиб грудной клетки, но в целом все участники происшествия были спасены без серьезных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.

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    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

    «США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

    Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

    До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

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    21 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на запрос Абхазии о поставке электроэнергии

    Песков: Россия ответит на просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обязательно ответит на запрос Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии, поскольку республика сталкивается с дефицитом из-за снижения притока на ИнгурГЭС, заявилп ресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба направил России просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на эту просьбу, подчеркнув важность сотрудничества и поддержки Абхазии, передает РИА «Новости».

    «Когда попросит, будет, конечно. Абхазия – родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами», – сказал Песков на вопрос о возможном ответе Москвы.

    Проблема дефицита электроэнергии в Абхазии обостряется с ноября по апрель, когда уровень водохранилища на ИнгурГЭС, основного источника электричества, падает. Для покрытия дефицита республика импортирует электроэнергию из России, что обходится в 15 млн рублей ежедневно. Средства на такие поставки отсутствуют в бюджете 2024 года, что вынуждает правительство Абхазии искать срочные решения и вводить режим веерных отключений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.

    Ранее и. о.и министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.

    11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

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    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
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