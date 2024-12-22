Гражданин Австрии насмерть сбил россиянина на Пхукете

Австриец на водном мотоцикле насмерть сбил россиянина на пляже Пхукета

Tекст: Ольга Иванова

Как передает издание, 25-летний гражданин Австрии Дэвид Роберт Хербст совершил наезд на 58-летнего россиянина Кирилла Головачева, купавшегося у пляжа Карон на Пхукете. Инцидент произошел 17 декабря около 18.00 по местному времени. Россиянин скончался от полученных травм, а его личность была установлена по вещам, найденным на пляже, которые опознали сотрудники отеля, РИА «Новости».

По словам свидетелей, австриец сразу покинул место происшествия. Благодаря записям с камер наблюдения полицейские смогли определить, где был арендован водный мотоцикл, и проследить передвижения арендатора. Виновник, скрывшийся с Пхукета, был задержан полицией провинции Краби на островах Пхи-Пхи вечером 19 декабря. «Полиция арестовала гражданина Австрии, совершившего наезд на туриста из России», – говорится в сообщении.

На допросе в полиции он отрицал свою вину. По данным Phuket News, австрийский гражданин был доставлен на Пхукет для дальнейших разбирательств. На данный момент неизвестно, признал ли он себя виновным в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека. В Таиланде такое преступление карается лишением свободы до 10 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов таиландской Паттайи россиянин был спасен скоростным катером с туристами после неудачной попытки вплавь достичь острова Лан; его обнаружили обессиленным и без одежды в 6 километрах от берега.