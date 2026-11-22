Власти Кипра выслали двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже

Tекст: Ольга Иванова

Двое российских дипломатов были высланы с Кипра по подозрению якобы в шпионаже после выявления сети, пытавшейся получить секретную информацию о безопасности республики и Евросоюза, рассказали два высокопоставленных кипрских чиновника изданию Politico.

По данным собеседников, спецслужбы Кипра установили, что сеть интересовалась также данными о технологиях, запрещенных для передачи России в рамках санкций ЕС. Российские дипломаты, как сообщается, действовали под прикрытием и покинули страну на прошлой неделе.

Чиновники уточнили, что дипломаты поддерживали контакты с киприотами, имевшими доступ к конфиденциальной информации, и их подозревают в работе на российскую разведку. Российское посольство на Кипре, к которому обратились за комментарием, не ответило на запрос журналистов на момент публикации материала, указало издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления властей Молдавии о возможной высылке российского посла Олега Озерова.

В пятницу МИД России заявил о подготовке ответа на решение Дании выслать российского военного атташе.

Суд Европейского союза потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.