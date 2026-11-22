Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.9 комментариев
Кипр выслал двух российских дипломатов
Власти Кипра выслали двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже
Власти Кипра выслали двух российских дипломатов, заподозрив их якобы в работе на российскую разведку и попытках получить секретные данные о безопасности страны и Евросоюза, сообщило издание Politico со ссылкой на кипрских чиновников.
Двое российских дипломатов были высланы с Кипра по подозрению якобы в шпионаже после выявления сети, пытавшейся получить секретную информацию о безопасности республики и Евросоюза, рассказали два высокопоставленных кипрских чиновника изданию Politico.
По данным собеседников, спецслужбы Кипра установили, что сеть интересовалась также данными о технологиях, запрещенных для передачи России в рамках санкций ЕС. Российские дипломаты, как сообщается, действовали под прикрытием и покинули страну на прошлой неделе.
Чиновники уточнили, что дипломаты поддерживали контакты с киприотами, имевшими доступ к конфиденциальной информации, и их подозревают в работе на российскую разведку. Российское посольство на Кипре, к которому обратились за комментарием, не ответило на запрос журналистов на момент публикации материала, указало издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления властей Молдавии о возможной высылке российского посла Олега Озерова.
В пятницу МИД России заявил о подготовке ответа на решение Дании выслать российского военного атташе.
Суд Европейского союза потребовал подкреплять санкционные ограничения против российских компаний вескими доказательствами.