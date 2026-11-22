Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.9 комментариев
Правозащитники обратились в ООН после попытки захвата храма УПЦ в Киеве
Правозащитники призвали ООН защитить храмы УПЦ от захватов на Украине
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил обращение руководству ООН в связи с попыткой захвата храма в Киево-Печерской лавре.
Правозащитник обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку из-за нападения на храм преподобного Сергия Радонежского, передает РИА «Новости».
«Произошел очередной захват церкви этого величайшего памятника архитектуры. <...> Прошу Вас принять к сведению данную информацию, направить обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации», – заявил Мельников. Он также напомнил о недопустимости преследования граждан по религиозному признаку.
На Украине продолжается кампания против УПЦ. Местные власти запрещают деятельность церкви, а Служба безопасности Украины возбуждает уголовные дела против духовенства. В сентябре 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, создающий правовую базу для полного запрета канонической церкви в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье у храма преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры прошел митинг с требованием его переименования.
Группа лиц попыталась силой захватить здание церкви.
Иван Мельников сообщил о нахождении в украинских изоляторах свыше 200 священников канонической Украинской православной церкви.