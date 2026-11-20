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Москва пообещала учесть участие компании Destinus в атаке на Крымский мост
МИД: Москва учтет участие компании Destinus в атаке на Крымский мост
Российская сторона учитывает в военном планировании действия Нидерландов, чья компания Destinus призналась в предоставлении оружия для атаки на Крымский мост, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Нидерландское общество разделилось в оценках заявления частной оружейной компании Destinus об использовании ее дронов и ракет Ruta для удара по Крымскому мосту 17 ноября, указала Захарова в комментарии на сайте ведомства.
«Обратили внимание, что общественное мнение Нидерландов в связи с этим признанием – или, скорее, саморазоблачением – существенно разделилось», – подчеркнула Захарова. По ее словам, часть граждан испытала ликование от атаки на российскую инфраструктуру, однако звучали и здравые голоса, указывающие на безответственный курс королевства и риски накачки Киева оружием.
Она добавила, что министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен подтвердил участие компании в атаке, но продолжил утверждать о неучастии королевства в конфликте. Захарова напомнила, что ранее глава Минобороны Дилан Ешильгез-Зегериус публично назвала Россию врагом, а также появлялась информация об участии отставных голландских пилотов в боях на стороне ВСУ на истребителях F-16.
Подобная бездумная поддержка Киева, на которую Амстердам выделил не менее 12,4 млрд евро с 2022 года в ущерб собственным проблемам, ведет по лестнице военной эскалации, отметили в ведомстве.
Все эти действия фиксируются и учитываются российскими военными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российское посольство в Нидерландах потребовало разъяснений от властей страны из-за возможного участия предприятия Destinus в атаках на Россию.
Президент США Дональд Трамп заявил о понимании возмущения президента России Владимира Путина ударами украинской армии по Крымскому мосту.