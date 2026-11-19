Трамп назвал понятным возмущение Путина ударами по Крымскому мосту

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Путин был крайне возмущен Зеленским из-за той атаки на Крымский мост. Вполне понятно, почему Путин так отреагировал», – заявил Трамп в интервью телеканалу NBC. Его слова приводит РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об отказе Москвы от временного прекращения огня на Украине после нападения на Крымский мост. Российский лидер пообещал ответить на удары Вооруженных сил Украины по гражданскому объекту.

Во вторник Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после ударов украинских беспилотников.