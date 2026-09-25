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Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, речь идет об энергетическом и воздушном направлениях, а также о блокаде Черноморского побережья.
«Сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», – сказал Путин журналистам.
Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. После этого российская сторона начала отвечать по каждой позиции.
Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они вновь заговорили о перемирии. Путин добавил, что украинская сторона сама предложила энергетическое перемирие, выразив готовность прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии.
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