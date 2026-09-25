Tекст: Валерия Городецкая

Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, речь идет об энергетическом и воздушном направлениях, а также о блокаде Черноморского побережья.

«Сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям», – сказал Путин журналистам.

Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. После этого российская сторона начала отвечать по каждой позиции.

Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они вновь заговорили о перемирии. Путин добавил, что украинская сторона сама предложила энергетическое перемирие, выразив готовность прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии.

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал обсуждение данной инициативы на полях Генассамблеи ООН. Заместитель главы МИД России

Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.