Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.0 комментариев
Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА
Украина сможет направить 6 млрд евро из нового европейского кредита на закупку китайских комплектующих для беспилотников из-за дефицита производственных мощностей в ЕС.
Евросоюз разрешил Киеву использовать 6 млрд евро из ранее одобренного пакета военной помощи на закупку комплектующих для БПЛА в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.
«Киев добился разрешения использовать часть транша в размере 6 млрд евро для закупки в Китае компонентов для беспилотников», – говорится в публикации.
Западные журналисты уточняют, что эти средства станут первым траншем в рамках кредитной программы поддержки, которая предусматривает выделение 60 млрд евро на вооружения. Мера является вынужденной из-за неспособности европейских стран производить нужный объем деталей самостоятельно.
Общий согласованный кредит Киеву на 90 млрд евро разделен на две части: 30 млрд направят на макрофинансовую помощь для бюджетных нужд, а 60 млрд – на военные расходы и оборонную промышленность. В июне Совет ЕС сообщал о получении Украиной первого транша бюджетной помощи в 3,2 млрд евро.
Ранее издание Euractiv отмечало, что ЕС исключил средства на финансирование производства БПЛА из первого платежа. По данным источников, это было связано с трудностями еврочиновников в контроле за расходованием средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза отложило передачу Киеву средств на приобретение дронов из-за проблем с контролем.
В конце июня Брюссель выделил на закупку передовых беспилотников первый транш в размере 3,9 млрд евро. Позже Европейский союз запланировал разрешить Украине покупку британских вооружений за счет оборонного кредита.