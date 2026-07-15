В Улан-Удэ задержали напавшего на гинеколога мужчину

В Улан-Удэ задержали напавшего на гинеколога во время приема беременной мужчину

Tекст: Дарья Григоренко

В улан-удэнской поликлинике семейная пара ворвалась в кабинет к врачу, после чего агрессивный посетитель набросился на медика прямо во время осмотра беременной пациентки. Инцидент произошел в медицинском учреждении № 1, где злоумышленник избил медицинского работника, передает РИА «Новости».

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял расследование вопиющего случая под личный контроль. По его словам, пострадавшему специалисту потребовалась срочная врачебная помощь после визита неадекватной пары. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

«В Улан-Удэ в рамках уголовного дела о нападении на врача в 1-й поликлинике задержан подозреваемый. В ходе допроса мужчина отказался давать показания», – сообщили в ведомстве. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении фигуранту официального обвинения и избрании соответствующей меры пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Дагестане заключил под стражу мужчину за нападение с ножом на медиков в приемном отделении Республиканской клинической больницы в Махачкале.

Ранее злоумышленник напал с ножом на сотрудников больницы в Иркутске.

Подозреваемого в иркутском нападении поместили под стражу на два месяца по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц.