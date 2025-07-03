Пациент напал с ножом на сотрудников больницы в Иркутске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое сотрудников поликлиники № 8 в Ленинском округе Иркутска получили тяжелые ранения после нападения пациента с ножом, передает ТАСС. Прокуратура Ленинского района взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным ведомства, утром третьего июля мужчина напал на заместителя главного врача и одну из сотрудниц учреждения. Оба пострадавших были срочно госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что нападавший использовал не только нож, но и газовый баллончик. По его словам, «медики сейчас борются за их жизни». Все обстоятельства произошедшего выясняются, а подозреваемый задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 24-летний мигрант напал на бригаду медиков в Москве. Мигрант проявил неадекватное поведение и оказал сопротивление сотрудникам полиции.