Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.2 комментария
Пациент напал с ножом на сотрудников больницы в Иркутске
В результате нападения мужчины с ножом на персонал городской больницы №8 Иркутска двое сотрудников получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Двое сотрудников поликлиники № 8 в Ленинском округе Иркутска получили тяжелые ранения после нападения пациента с ножом, передает ТАСС. Прокуратура Ленинского района взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
По данным ведомства, утром третьего июля мужчина напал на заместителя главного врача и одну из сотрудниц учреждения. Оба пострадавших были срочно госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что нападавший использовал не только нож, но и газовый баллончик. По его словам, «медики сейчас борются за их жизни». Все обстоятельства произошедшего выясняются, а подозреваемый задержан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как 24-летний мигрант напал на бригаду медиков в Москве. Мигрант проявил неадекватное поведение и оказал сопротивление сотрудникам полиции.