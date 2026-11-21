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Власти заявили об отсутствии угрозы снабжению Калининградской области
Беспрозванных исключил угрозу снабжению Калининграда после атаки БПЛА на судно
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что угрозы для снабжения региона после атаки беспилотников на грузовое судно в Финском заливе нет.
Угрозы для снабжения Калининградской области после атаки БПЛА на следовавшее в регион грузовое судно в нейтральных водах Финского залива нет, ситуация находится на личном контроле губернатора, сообщил в Мах Беспрозванных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нападении двух беспилотников на грузовое судно в Финском заливе.
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