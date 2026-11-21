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Ошибка работника стала причиной отравления людей в бассейне Хабаровска
Причиной массового отравления в хабаровском бассейне «Дельфин» стала ошибка обслуживающего персонала, который перепутал химические реагенты.
Причиной утечки хлора в бассейне «Дельфин» в Хабаровске послужила ошибка работника при использовании химических реагентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Сотрудник бассейна, обслуживающий подачу реагентов, по ошибке вместо кислоты добавил хлор», – сообщили в ведомстве.
В министерстве здравоохранения региона добавили, что после происшествия в больницы доставили 10 человек, в том числе троих детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии, состояние несовершеннолетних оценивается как средней тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Хабаровска временно закрыли бассейн спортшколы «Дельфин». Трое детей попали в больницу в состоянии средней тяжести в результате утечки хлора.
Во вторник пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о госпитализации шестерых детей с отравлением парами хлора после посещения сауны.