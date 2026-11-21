Tекст: Тимур Шайдуллин

Причиной утечки хлора в бассейне «Дельфин» в Хабаровске послужила ошибка работника при использовании химических реагентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Сотрудник бассейна, обслуживающий подачу реагентов, по ошибке вместо кислоты добавил хлор», – сообщили в ведомстве.

В министерстве здравоохранения региона добавили, что после происшествия в больницы доставили 10 человек, в том числе троих детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии, состояние несовершеннолетних оценивается как средней тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу власти Хабаровска временно закрыли бассейн спортшколы «Дельфин». Трое детей попали в больницу в состоянии средней тяжести в результате утечки хлора.

Во вторник пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о госпитализации шестерых детей с отравлением парами хлора после посещения сауны.