Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA
Андреева победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в решающем матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.
В финале соревнований в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила один час 48 минут, передает РИА «Новости».
Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой победительницей Итогового турнира WTA и первой россиянкой, завоевавшей этот титул с 2004 года, когда трофей достался Марии Шараповой.
За победу на всех этапах Андреевой вручат эксклюзивный спортивный родстер Mercedes-AMG SL 55 4MATIC фиолетового цвета и призовые 3,37 млн долларов (около 276 млн рублей).
По итогам текущего сезона Андреева впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, заработав 1500 рейтинговых очков.
До этого представительница России играла в финале Итогового турнира в 2012 году. Свитолина выигрывала данные соревнования в 2018 году и доходила до финала в 2019 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье теннисистка Андреева вышла в финал одиночного разряда на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В субботу украинская спортсменка Свитолина пробилась в полуфинал соревнований. Во вторник Андреева одержала победу над представительницей Украины в стартовом матче Итогового турнира.