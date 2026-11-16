  • Новость часаЗахарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
    Названы причины отмены саммита НАТО в 2027 году
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
    Авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    16 ноября 2026, 01:03 • Новости дня

    Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA

    Андреева победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

    Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной в решающем матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США.

    В финале соревнований в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила один час 48 минут, передает РИА «Новости».

    Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой победительницей Итогового турнира WTA и первой россиянкой, завоевавшей этот титул с 2004 года, когда трофей достался Марии Шараповой.

    За победу на всех этапах Андреевой вручат эксклюзивный спортивный родстер Mercedes-AMG SL 55 4MATIC фиолетового цвета и призовые 3,37 млн долларов (около 276 млн рублей).

    По итогам текущего сезона Андреева впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, заработав 1500 рейтинговых очков.

    До этого представительница России играла в финале Итогового турнира в 2012 году. Свитолина выигрывала данные соревнования в 2018 году и доходила до финала в 2019 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье теннисистка Андреева вышла в финал одиночного разряда на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В субботу украинская спортсменка Свитолина пробилась в полуфинал соревнований. Во вторник Андреева одержала победу над представительницей Украины в стартовом матче Итогового турнира.

    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

    Комментарии (14)
    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

    Комментарии (2)
    15 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией

    Россия проверит достоверность сообщений Эстонии о закрытии границ

    Захарова ответила на сообщения о возможном закрытии границы Эстонии с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны проверить на достоверность информацию о возможном закрытии границы Эстонией.

    «Проверим все это на достоверность», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Дипломат добавила: если подобные планы реальны, то «они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Эстонии Игорь Таро заявил о планах правительства принять решение о полном закрытии границы с Россией.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии всех пунктов пропуска на российской границе с 1 декабря. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил МВД и аппарату правительства подготовить меры на этот случай.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:32 • Новости дня
    Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в США

    МИД: Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в Майами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите «Группы двадцати» в Майами, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Саммит лидеров стран – членов G20 пройдет в США 14-15 декабря. Россия собирается участвовать в этой встрече и активно готовится к ней, добавил Бердыев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

    Также в МИД заявили о подтверждении Россией статуса ведущего поставщика энергоресурсов на встрече глав МИД G20.

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил ситуацию в Ливии с анархией в Европе

    Посол РФ в Ливии Аганин назвал обстановку в стране лучше, чем в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Ливии Айдар Аганин заявил, что ситуация в североафриканской стране значительно улучшилась, в то время как в ряде европейских столиц царит анархия.

    «В Ливии сохраняются разногласия, но есть реальное улучшение. Если кто-то интересуется ситуацией в Ливии, то нельзя сказать, что страна живет в состоянии войны», – заявил Аганин РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что обстановка в государстве неидеальна, но гораздо лучше, чем в некоторых других странах. «Да, иногда происходят стычки, но стоит посмотреть, какая анархия творится в ряде европейских столиц», – подчеркнул он.

    В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Поддерживаемое ООН базируется в Триполи. На востоке страны функционирует кабмин, который поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил о планах возобновить работу генерального консульства в Бенгази.

    Правительство Ливии одобрило возвращение российских дипломатов в город.

    Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня
    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:02 • Новости дня
    Андреевой досталась Свитолина в финале Итогового турнира WTA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с украинкой Элиной Свитолиной в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

    В полуфинале Свитолина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:2, 6:1. Матч длился один час пять минут, передает РИА «Новости».

    Свитолина уже выигрывала итоговый турнир в 2018 году и была финалисткой в 2019 году.

    Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой финалисткой итогового турнира WTA с 2004 года, когда победу одержала 17-летняя россиянка Мария Шарапова. По итогам сезона Андреева впервые займет второе место в мировом рейтинге. Ранее российская теннисистка играла в финале итогового турнира в 2012 году, тогда Шарапова уступила американке Серене Уильямс.

    На групповом этапе турнира Андреева выиграла все три матча в двух сетах, победив Свитолину, белоруску Арину Соболенко и соотечественницу Диану Шнайдер. В прошлом году Андреева дебютировала на турнире в парном разряде со Шнайдер, в одиночном разряде она выступает впервые.

    Призовой фонд турнира составляет 10 млн долларов, соревнования продлятся до 15 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Джессику Пегулу и вышла в финал одиночного разряда итогового турнира WTA.

    В субботу украинка Элина Свитолина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко и пробилась в полуфинал.

    В четверг Андреева обыграла Соболенко на групповом этапе соревнований.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям

    Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.

    Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.

    «Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.

    Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.

    Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.

    Комментарии (22)
    15 ноября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники трехсторонних переговоров в Абу-Даби позитивно оценили их итоги, за исключением Владимира Зеленского.

    Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».

    «Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.

    Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.

    В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Минфин не поддержал идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации

    Tекст: Катерина Туманова

    Минфин России не поддерживает идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации, микрофинансовые организации (МФО) и игорный бизнес, заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    «В данный момент это не соответствует предмету законопроекта. Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, не занимаются добычей полезных ископаемых», – передает РИА «Новости» заявление Сазанова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    Замминистра напомнил, что для игорного бизнеса уровень налогообложения уже скорректирован. Организации стали плательщиками налога на прибыль, и был изменен порядок налогообложения от проведения азартных игр.

    С 1 января 2026 года налоговая нагрузка букмекеров в России изменилась: был введен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сазанов сообщил также о предложении Минфина исключить добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена из налога на сверхдоходы.

    В октябре Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса. В мае ведомство заявило об отсутствии планов установления налога на сверхприбыль для бизнеса.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск хоккеистов на МЧМ

    Дегтярев призвал МОК наказать Канаду и IIHF за недопуск сборной России

    Tекст: Катерина Туманова

    Действия Международной федерации хоккея (IIHF) и Канады по недопуску российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку Международного олимпийского комитета (МОК), заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

    «Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», – заявил Дегтярев РИА «Новости».

    Он назвал аргументы IIHF о форс-мажоре несостоятельными. По его словам, федерация долгое время придерживалась дискриминационной позиции вопреки решению собственного арбитражного органа.

    Министр добавил, что решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым, а у IIHF было время проработать перенос соревнований.

    Дегтярев сообщил, что Россия потребовала принять меры в отношении НОК и Федерации хоккея Канады. Он подчеркнул, что единственным правомерным решением был бы перенос турнира в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье молодежная сборная России по хоккею лишилась участия в ЧМ из-за визовых ограничений канадского правительства.

    В тот же день Федерация хоккея России решила обратиться в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

    В субботу Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на восстановление сборных России в правах.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 22:15 • Новости дня
    Над Тульской областью уничтожены девять дронов ВСУ

    Силы ПВО уничтожили девять беспилотников в Тульской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Max-канале.

    «Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены девять украинских беспилотников. Пострадавших нет», – написал он.

    Миляев уточнил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    Он также напомнил местным жителям о запрете проводить фото- и видеосъемку действий сил ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили 533 украинских дрона над регионами России. Над Тульской областью 13 ноября уничтожили 31 дрон ВСУ. Днем ранее дроны повредили остекление многоквартирного дома в Тульской области.


    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 22:50 • Новости дня
    Мошенники начали продавать россиянам места для регистрации брака

    Аналитики МТС: Мошенники стали продавать слоты для регистрации брака

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники начали предлагать россиянам забронировать слоты для регистрации брака в 2027 году от лица сотрудников ЗАГСа, выяснили аналитики сервиса «МТС Защитник».

    «Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием сезона бронирования дат, времени и мест для регистрации брака в 2027 году. Злоумышленники предлагают выкупить у них подходящий по времени и месту слот под видом сотрудников ЗАГС», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

    Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, предлагая «забронировать» дату за деньги. При согласии они отправляют ссылку для оплаты, а после получения средств исчезают.

    Схема рассчитана на высокий спрос среди пар, желающих выбрать красивую дату и место.

    В компании напомнили, что настоящие сотрудники ЗАГСа не звонят с предложениями выкупить слот и не принимают оплату через мессенджеры. Забронировать дату можно только через Госуслуги или лично в ЗАГСе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре мошенники начали представляться банковскими работниками для выманивания у россиян СМС-кодов. Мошенники начали выманивать деньги на сайтах знакомств под видом бизнесменов. Названы популярные легенды мошенников на сайтах знакомств.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 23:11 • Новости дня
    Два человека получили ранения при подрыве на минах в Рыльске

    Хинштейн: Двое жителей пострадали при подрыве мин в Рыльске

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Рыльска Курской области два человека получили тяжелые ранения в результате подрыва на минах, сброшенных с украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Вооруженные силы Украины заминировали один из кварталов в центре Рыльска с помощью беспилотников. Места сбросов мин оцеплены, сообщил губернатор.

    «К сожалению, есть пострадавшие. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека. У 46-летней женщины минно-взрывная травма, отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма. Они оба в тяжёлом состоянии», – сообщил Хинштейн на своей странице в Max.

    Он уточнил, что бригада скорой помощи доставляет их в Курск для оказания необходимой медицинской помощи.

    Хинштейн призвал жителей Рыльска соблюдать осторожность, так как сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день в результате атаки беспилотника ВСУ на Курск пострадали два ребенка и женщина. Также мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области.

    В пятницу в селе Толпино Курской области 36-летний местный житель получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дегтярев потребовал от МОК наказать Канаду за недопуск российских хоккеистов
    В США изъяли ставший причиной масштабного сбоя в авиасообщении роутер
    В МИД сообщили об отправке узников украинских пыточных на передовую
    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений
    Азия стала самым востребованным новогодним направлением у российских туристов
    Ученые нашли гигантский кратер неизвестного происхождения под Новосибирском
    Джонни Депп объяснил свой переезд на Багамы

    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

    Перейти в раздел

    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

    Перейти в раздел

    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Льготы на капремонт в 2026 году: кому положены, как рассчитываются и как оформить

      Взнос на капитальный ремонт – обязательная строка в квитанции для большинства собственников квартир, но часть граждан может платить половину суммы или получать ее назад полностью. Кто относится к льготным категориям, как считается размер компенсации, какие документы нужны и что делать, если в льготе отказали?

    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации