Россиянка Андреева выиграла дебютный для себя Итоговый турнир WTA

Андреева победила Свитолину в финале Итогового турнира WTA

Tекст: Катерина Туманова

В финале соревнований в Индиан-Уэллсе Андреева обыграла Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила один час 48 минут, передает РИА «Новости».

Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой победительницей Итогового турнира WTA и первой россиянкой, завоевавшей этот титул с 2004 года, когда трофей достался Марии Шараповой.

За победу на всех этапах Андреевой вручат эксклюзивный спортивный родстер Mercedes-AMG SL 55 4MATIC фиолетового цвета и призовые 3,37 млн долларов (около 276 млн рублей).

По итогам текущего сезона Андреева впервые в карьере поднимется на вторую строчку мирового рейтинга, заработав 1500 рейтинговых очков.

До этого представительница России играла в финале Итогового турнира в 2012 году. Свитолина выигрывала данные соревнования в 2018 году и доходила до финала в 2019 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье теннисистка Андреева вышла в финал одиночного разряда на турнире WTA в Индиан-Уэллсе. В субботу украинская спортсменка Свитолина пробилась в полуфинал соревнований. Во вторник Андреева одержала победу над представительницей Украины в стартовом матче Итогового турнира.