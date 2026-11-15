Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Российские хоккеисты лишились молодежного чемпионата мира из-за решения Канады
IIHF: Сборную России по хоккею не пустили на молодежный чемпионат мира в Канаду
Молодежная сборная России по хоккею не сможет сыграть на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет из-за визовых ограничений со стороны канадского правительства.
Российская команда пропустит молодежный чемпионат мира из-за официальных ограничений властей Канады, передает РИА «Новости» со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).
Отмечается, что совет федерации рассмотрел альтернативные варианты проведения соревнований, однако принял решение не лишать Канаду статуса принимающей стороны. Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.
В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов заявил о проявлении трусости властями Канады из-за отказа в выдаче виз российским спортсменам.
В среду канадское правительство уведомило Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира.