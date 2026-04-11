Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления».
Захарова резко высказалась о бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне в своем Telegram-канале . Она назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.
Захарова написала: «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла – лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе».
Она обвинила Джонсона в очередном «пиаре» на костях.
«Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей», – добавила Захарова.
Дипломат также напомнила, что Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговоров и эскалации конфликта на Украине. По словам Захаровой, действия бывшего британского премьера способствовали продолжению кризиса и увеличению числа жертв.
Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.
В своих мемуарах Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года.
Позже экс-премьер Британии признал факт ведения Западом прокси-конфликта с Россией чужими руками.