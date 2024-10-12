Tекст: Александра Юдина

Джонсон в своих мемуарах под названием «Unleashed» поделился подробностями своей поездки в Киев в 2022 году, ответив на обвинения в том, что якобы сорвал мирные переговоры между Украиной и Россией в начале конфликта, передает РБК.

Джонсон утверждает, что его визит якобы был направлен на поддержку Украины, а не на подрыв мирного процесса.

Британский экс-премьер рассказал, что впервые услышал об обвинениях в его адрес будучи в Греции, когда ему передали записку с вопросом о его роли в конфликте. Он отметил, что был удивлен, узнав, что такая версия распространена в Германии и других странах.

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина», – пишет Джонсон в своих мемуарах.

Экс-премьер добавил, что не верит, будто украинское руководство, включая президента Зеленского, могло бы заключить мирное соглашение и продолжить свою работу в президентском офисе.

Он подчеркивает, что его действия были направлены на поддержку Украины в сложное время, а обвинения в срыве мирных переговоров он считает необоснованными и надуманными.

Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

