Премьер Словакии Фицо отказался поддержать новый кредит ЕС для Украины

Tекст: Мария Иванова

Словакия не будет участвовать в выделении очередного пакета финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости». По словам премьер-министра, в середине октября Владимир Зеленский попросил у Европейского союза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

«Сейчас на столе новый кредит для Украины на 70 млрд. Использую эту возможность и снова скажу, что Словакия не собирается участвовать в нем, поскольку это только дальнейшее затягивание этого военного конфликта, у которого нет военного решения», – сказал Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.

Глава кабмина выразил сожаление в связи с тем, что у Брюсселя отсутствует мирный план урегулирования ситуации, а есть только военный. В пятницу председатель правительства также отмечал, что некоторые европейские лидеры угрожают урезать средства для Словакии в новом бюджете ЕС из-за отказа Братиславы поддержать предоставление средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах ряда европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Украине.

Политик допустил обращение в суд при требовании Еврокомиссии о полном отказе Братиславы от поставок российской нефти.

В четверг руководитель кабмина заявил о готовности организовать технические консультации по разрешению ситуации на Украине.