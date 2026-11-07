Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Мирошник: Зеленский впал в истерику из-за тайной пыточной под Киевом
В МИД заявили об истерике Зеленского после обнаружения пыточной на Украине
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский испугался распространения информации о тайной пыточной под Киевом и впал в истерику.
Владимир Зеленский прикладывает максимум усилий, чтобы оперативно замять ситуацию с обнаружением секретной тюрьмы, передает РИА «Новости».
«То, что на малозначительный инцидент уже через несколько часов оперативно приехал командующий нацгвардией и руководство офиса президента, доказывает: они прибыли туда по прямому указанию Зеленского. У Зеленского реально была истерика», – сказал Мирошник.
По словам дипломата, глава киевского режима опасается огласки, способной опорочить Украину на фоне обсуждения новых траншей и поставок западного оружия. Мирошник выразил уверенность, что Зеленский прекрасно знает о существовании механизмов принуждения, но публично никогда в этом не признается.
В настоящее время Служба безопасности Украины разыскивает местных жителей, участвовавших в протесте у здания пыточной. Кроме того, медика, прибывшую к месту инцидента, отправили под суд, резюмировал посол.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу обнаружение пыточной тюрьмы под Киевом вызвало громкий скандал на Украине.
Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт общественности из-за существования тайных тюрем ожидаемым.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о множестве подобных неофициальных объектов на украинской территории.