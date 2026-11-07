В МИД заявили об истерике Зеленского после обнаружения пыточной на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Зеленский прикладывает максимум усилий, чтобы оперативно замять ситуацию с обнаружением секретной тюрьмы, передает РИА «Новости».

«То, что на малозначительный инцидент уже через несколько часов оперативно приехал командующий нацгвардией и руководство офиса президента, доказывает: они прибыли туда по прямому указанию Зеленского. У Зеленского реально была истерика», – сказал Мирошник.

По словам дипломата, глава киевского режима опасается огласки, способной опорочить Украину на фоне обсуждения новых траншей и поставок западного оружия. Мирошник выразил уверенность, что Зеленский прекрасно знает о существовании механизмов принуждения, но публично никогда в этом не признается.

В настоящее время Служба безопасности Украины разыскивает местных жителей, участвовавших в протесте у здания пыточной. Кроме того, медика, прибывшую к месту инцидента, отправили под суд, резюмировал посол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу обнаружение пыточной тюрьмы под Киевом вызвало громкий скандал на Украине.

Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал бунт общественности из-за существования тайных тюрем ожидаемым.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о множестве подобных неофициальных объектов на украинской территории.