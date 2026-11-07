Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на неизвестный вирус

Во Вьетнаме зафиксировали вспышку неизвестного вируса среди россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вспышка заболевания зафиксирована в Нячанге – одном из главных вьетнамских курортов. Заболевшие россияне жалуются на появление симптомов гриппа после приезда, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Местные врачи затрудняются поставить точный диагноз. Среди пострадавших есть дети. По словам отца одной из заболевших девочек, вечером у нее начался насморк, а утром поднялась высокая температура и появилась сильная головная боль. В больнице ребенку прописали противовирусные препараты без постановки конкретного диагноза.

Еще одна туристка из Москвы рассказала, что страдает от сильного кашля уже три недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о популярности Вьетнама среди российских туристов на ноябрьские праздники.

Также во вьетнамском курортном городе Нячанг появился район проживания пенсионерок из России.

Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих во Вьетнаме россиян.