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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    7 ноября 2026, 14:04 • Новости дня

    Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на неизвестный вирус

    Во Вьетнаме зафиксировали вспышку неизвестного вируса среди россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдыхающие во Вьетнаме российские туристы стали массово жаловаться на заражение неизвестным вирусом, симптомы которого включают высокую температуру и сильный кашель.

    Вспышка заболевания зафиксирована в Нячанге – одном из главных вьетнамских курортов. Заболевшие россияне жалуются на появление симптомов гриппа после приезда, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Местные врачи затрудняются поставить точный диагноз. Среди пострадавших есть дети. По словам отца одной из заболевших девочек, вечером у нее начался насморк, а утром поднялась высокая температура и появилась сильная головная боль. В больнице ребенку прописали противовирусные препараты без постановки конкретного диагноза.

    Еще одна туристка из Москвы рассказала, что страдает от сильного кашля уже три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о популярности Вьетнама среди российских туристов на ноябрьские праздники.

    Также во вьетнамском курортном городе Нячанг появился район проживания пенсионерок из России.

    Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих во Вьетнаме россиян.

    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    5 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Задержанные в Турции россиянки могли стать жертвами обмана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские гражданки, задержанные в Турции по обвинению в нарушении морали, могли оказаться жертвами обмана при трудоустройстве или международной преступной группировки, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах задержанные оказались в ночных клубах Анкары, а также подверглись ли они обману или вовлечению в преступную деятельность, сказал собеседник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские дипломаты сообщили о задержании 34 гражданок России в ночных клубах Анкары. Источник сообщил о решении турецких властей депортировать задержанных по обвинению в нарушении морали россиянок. Задержанные россиянки работали танцовщицами в клубах.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российский капитан получил 3,5 года тюрьмы в Финляндии

    В Финляндии российского капитана судна Fitburg осудили на 3,5 года

    Tекст: Мария Иванова

    Суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    «Окружной суд приговорил капитана к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а боцмана – к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы», – передает РИА «Новости».

    Ранее рассмотрение дела прошло в Окружном суде Хельсинки. Максименко и боцман – гражданин Азербайджана – обвинялись в повреждении кабелей в Финском заливе в декабре 2025 года. Прокуроры запрашивали для них не менее 2,5 лет заключения.

    Грузовое судно Fitburg, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин с восемью россиянами в составе экипажа, было задержано по подозрению в якобы повреждении кабелей. В январе оно покинуло Финляндию, однако три россиянина – капитан и два помощника – оставались в стране под запретом на выезд.

    В посольстве России в Хельсинки отмечали, что консульские сотрудники поддерживают контакт с остающимися в стране моряками и юристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении подводных кабелей в Финском заливе на заседании окружного суда Хельсинки.

    Летом ему предъявили обвинения по этому делу.

    В январе суд в Финляндии отказал в снятии ограничения на выезд из страны российскому члену экипажа этого судна.

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    5 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и дочери

    ANSA: Гражданин США осужден пожизненно в Италии за убийство россиянки и дочери

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Италии приговорил гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному лишению свободы за убийство своей сожительницы из Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды.

    Суд в Италии вынес приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну по делу об убийстве уроженки Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Американец будет отбывать пожизненное заключение, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Тела женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили. Личности погибших удалось установить намного позже.

    Впоследствии Кауфманна арестовали на территории Греции, после чего его экстрадировали в Италию для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению по делу об убийстве Анастасии Трофимовой и их дочери.

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Тортоне.

    В прошлом году власти Италии начали расследование гибели россиянки в Риме.

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    6 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    РСТ оценил последствия возможной отмены Молдавией безвиза для россиян

    РСТ: Введение визового режима в Молдавии не повлияет на турпоток из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможная отмена безвизового режима между Кишиневом и Москвой не отразится на российском выездном туризме, заявил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет», – цитирует Абасова РИА «Новости».

    По его словам, Молдавия занимает небольшую долю в отечественном выездном туризме, а основной спрос связан с транзитными поездками и личными визитами граждан. Единственным возможным последствием нововведения эксперт назвал снижение удобства для личного и диаспорного коридора из-за появления консульских процедур.

    Абасов добавил, что в период с 2023 года по первую половину 2026 года в статистике туристического потока в Молдавию фиксировались нулевые значения, так как направление полностью выпало из измеримого спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией и Белоруссией ради вступления республики в Евросоюз.

    В прошлом месяце эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов допустил сокращение числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз в 2027 году.

    Летом руководитель аналитического центра АПКАП сообщил об отказе европейских стран от полного закрытия въезда гражданам России.

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    4 ноября 2026, 20:44 • Новости дня
    Суд в США закрыл дело российской ученой о контрабанде эмбрионов лягушек

    Суд в США полностью прекратил дело россиянки о контрабанде эмбрионов лягушек

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральный суд в штате Массачусетс полностью прекратил уголовное дело в отношении российской исследовательницы Ксении Петровой, которую обвиняли в контрабанде эмбрионов лягушек.

    Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры США об отклонении обвинительного заключения без права повторной подачи. Петровой отменили все условия и ограничения, наложенные в связи с данным делом, передает РИА «Новости».

    Прокуратура США сочла дальнейшее уголовное преследование россиянки неоправданной тратой государственных ресурсов.

    Петрова прибыла в Бостон из Парижа в феврале 2025 года и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала ее визу J-1 и попыталась депортировать ученую. Петрова оспорила задержание в суде, а в мае 2025 года против нее завели дело о контрабанде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство юстиции США направило ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой.

    В феврале Федеральный суд в Бостоне назначил организационное слушание по делу российской ученой.

    В 2025 году Петрову освободили под залог из-под ареста в Бостоне.

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    6 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Расширен перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронным визам

    Мишустин включил пропускной пункт в Приморье в систему электронных виз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство расширило перечень автомобильных пунктов пропуска, через которые иностранцы могут въезжать в Россию по единой электронной визе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Документ дополняет перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию и выезжать из России по единой электронной визе. В список включен пункт пропуска «Пограничный» в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель правительства Михаил Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска через российско-китайскую границу.

    В августе Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России благодаря решению о взаимной отмене туристических виз.

    Летом российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

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    6 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Прокуратура Колумбии сообщила о задержании двух россиян по запросу США

    Tекст: Вера Басилая

    Колумбийские правоохранительные органы задержали граждан России Олега Хазова и Виталия Жикарева по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинениями в торговле наркотиками.

    Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что колумбийские правоохранительные органы задержали россиян во исполнение ордера, выданного судом Восточного округа Луизианы, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, Хазов отвечал за координацию логистики наркотических грузов, а Жикарев занимался приобретением и оборудованием парусных судов, а также подбором их экипажей. Международная преступная организация действовала на атлантическом побережье Колумбии и переправляла кокаин из Боготы и Медельина в США и страны Европы.

    Следствие связывает задержанных с партией в 77 кг кокаина, обнаруженной американскими властями в мае 2025 года в штате Луизиана. Хазова задержали в Картахене, а Жикарева – в Медельине при поддержке военно-морских сил Колумбии и американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). О задержаниях уведомят американскую сторону по дипломатическим каналам для начала официальной процедуры экстрадиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце колумбийские правоохранительные органы предотвратили отправку в Европу 7,6 т кокаина.

    В 2025 году Генпрокуратура России сообщила о привлечении жительницы Белгородской области к суду за попытку организации перевозки морским судном 8,7 т кокаина из Венесуэлы.

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    6 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Против организатора фейковых туров для блогеров завели более 45 дел

    В отношении турагента Аташян возбудили свыше 45 уголовных дел о мошенничестве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отношении турагента Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, возбуждено более 45 уголовных дел.

    «Следствие расследует более 45 дел о мошенничестве, возбужденных в отношении Аташян», – сообщил адвокат обвиняемой РИА «Новости».

    Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую из-за тяжелого заболевания девушки и ухудшения ее состояния в следственном изоляторе. Аташян вменяется мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба. В начале июня Хамовнический суд Москвы заключил ее под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в отношении Хатуны Аташян возбудили более 30 уголовных дел. Летом Хамовнический суд Москвы отправил фигурантку дела под стражу. В начале июня жительница столицы согласилась с предъявленными обвинениями в хищении более 10 млн рублей у блогеров.

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    7 ноября 2026, 08:02 • Новости дня
    Россиянин получил семь суток ареста за пьяный дебош на рейсе в Ташкент

    Суд в Ташкенте арестовал россиянина на семь суток за хулиганство в самолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана сообщил об аресте на семь суток гражданина России, устроившего пьяный скандал на рейсе из Куала-Лумпура в Ташкент.

    Пассажир рейса авиакомпании Uzbekistan airways находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, передает РИА «Новости».

    Мужчина использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и попутчиков, а на требования прекратить дебош не реагировал. После посадки россиянин также проявил агрессию по отношению к сотрудникам полиции.

    По решению суда мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Ему назначен административный арест на семь суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный суд назначил семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.

    Также транспортные полицейские в аэропорту Сургута сняли с рейса пьяного пассажира из-за срыва вылета самолета.

    Кроме того, в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала иностранца за нарушение порядка на борту рейса из Стамбула.

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    Европа скрестила русофобию с аэрофобией

    Европейская авиация не может взлететь: регион скован сообщениями о лжеминировании самолетов. Предупреждения о взрывах поступают во многих странах: от Чехии до Франции. При этом местная пресса уже нашла в происшествии «русский след» – якобы лжеракты устроила то ли экстремистская организация из России, то ли некий «Андропов». Во что обойдется Евросоюзу воздушная неразбериха и для чего Брюссель пытается отыскать след Москвы там, где его нет? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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