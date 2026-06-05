В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.6 комментариев
Организатора фейковых туров для блогеров Аташян отправили в московское СИЗО
Хамовнический суд Москвы отправил под стражу фигурантку дела, обвиняемую в хищении средств под видом организации премиальных путешествий.
Фигурантка дела пробудет в следственном изоляторе несколько месяцев, передает ТАСС. «Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», – огласила постановление судья. Адвокат арестованной сообщил о намерении обжаловать данное решение в апелляционной инстанции.
По версии следствия, злоумышленница начала активно продвигать свои услуги в декабре 2025 года. В период с февраля по март она заключила договоры на организацию отдыха с 70 блогерами. Сейчас ей вменяют три эпизода мошенничества.
Правоохранительные органы уже допросили женщину в присутствии ее защитника. Кроме того, следователи провели очные ставки между обвиняемой и потерпевшими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Хатуна Аташян согласилась с обвинениями в хищении более 10 млн рублей у блогеров. В марте следователи завершили расследование дела о хищении 14 млн рублей под видом продажи детских путевок. В январе полиция задержала амурского турагента за обман десятков клиентов.