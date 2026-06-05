Организатора фейковых туров для блогеров Аташян отправили в московское СИЗО

Tекст: Денис Тельманов

Фигурантка дела пробудет в следственном изоляторе несколько месяцев, передает ТАСС. «Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа», – огласила постановление судья. Адвокат арестованной сообщил о намерении обжаловать данное решение в апелляционной инстанции.

По версии следствия, злоумышленница начала активно продвигать свои услуги в декабре 2025 года. В период с февраля по март она заключила договоры на организацию отдыха с 70 блогерами. Сейчас ей вменяют три эпизода мошенничества.

Правоохранительные органы уже допросили женщину в присутствии ее защитника. Кроме того, следователи провели очные ставки между обвиняемой и потерпевшими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Хатуна Аташян согласилась с обвинениями в хищении более 10 млн рублей у блогеров. В марте следователи завершили расследование дела о хищении 14 млн рублей под видом продажи детских путевок. В январе полиция задержала амурского турагента за обман десятков клиентов.