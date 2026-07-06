Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы выявили признаки картельных сговоров и необоснованного повышения стоимости бензина и дизельного топлива на независимых автозаправочных станциях.
Московское областное управление антимонопольной службы завело дела на шесть независимых топливных операторов, говорится в сообщении на сайте ФАС.
Компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель подозреваются в синхронном завышении розничных цен на бензин и дизельное топливо.
В Саратовской области ведомство вынесло предупреждение компании «Алькорр», владеющей сетью заправок «Торэко». Проверка показала изменение стоимости марок АИ-92 и АИ-95. Установлено, что в 2025 году данная фирма вместе с двумя другими участниками рынка доминировала в Энгельсском районе.
Подобные действия могут указывать на установление экономически необоснованных цен, что ущемляет интересы потребителей. Компании предписано устранить нарушения закона о защите конкуренции до 31 июля.
Кроме того, оренбургское управление ФАС обнаружило нарушения у трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива. Ведомство возбудило дело из-за признаков картельного соглашения, которое могло привести к искусственному поддержанию или изменению цен на рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Он также заявил, что крупнейшие нефтяные предприятия сохраняют стоимость бензина в пределах инфляции. Президент Владимир Путин подписал закон для обеспечения внутреннего рынка автомобильным горючим.