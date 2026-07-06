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Алиханов: Импортозамещенные Ка-226 и «Ансат» скоро получат сертификаты
Алиханов: Вертолет Ка-226 могут сертифицировать в 2026 году
Сертификация импортозамещенных вертолетов Ка-226 и «Ансат» намечена на конец 2026 и вторую половину 2027 года соответственно, сроки обозначили на «Иннопроме», заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на сессии выставки «Иннопром».
Импортозамещенный вертолет Ка-226 планируется сертифицировать до конца этого года, а вертолет «Ансат» с российскими комплектующими должен получить сертификат до второй половины следующего года, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на сессии промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
«Мы надеемся, завершаем, в этом году Ка-226 сертификат получит с новыми двигателями. И «Ансат» <…> – в следующем году, до второй половины, мы уже получим, надеемся, сертификат и сможем приступить к выпуску», – сказал он.
Алиханов подчеркнул, что ведомство рассчитывает уложиться в обозначенные сроки по обоим проектам импортозамещения, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Вертолеты России» представил импортозамещенный вертолет «Ансат» с российскими двигателями и бортовыми системами на форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».
В январе 2026 года глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планах сертифицировать импортозамещенный «Ансат» в 2026 году после проведения 19 сертификационных полетов. Ранее
Объединенная двигателестроительная корпорация получила сертификат типа на первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов «Ансат» и Ка-226Т.