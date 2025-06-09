Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.

Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.