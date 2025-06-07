Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Захарова заявила о безразличии Киева к судьбе своих «живых и мертвых» граждан
Захарова заявила, что Киеву не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми
Киевскому режиму, который исповедует человеконенавистническую идеологию, не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что ни один народ или этнос в мире не отказывается предать земле своих воинов. По ее словам, решение киевских властей свидетельствует о пренебрежении судьбами собственных граждан, как живых, так и погибших, передает ТАСС.
Дипломат заявила, что киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию и ему не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми,
Она добавила, что киевский режим «совершает геноцид своего собственного народа». Захарова отметила, что такой подход к своим гражданам уникален именно для нынешних киевских властей.
Минобороны сообщило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.
Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших, готовятся к отправке еще 4 эшелона по 1200 тел.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.
Эксперты назвали несколько причин, по которым Киев не принимает тела погибших.