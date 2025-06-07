Захарова заявила, что Киеву не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми

Tекст: Вера Басилая

Захарова подчеркнула, что ни один народ или этнос в мире не отказывается предать земле своих воинов. По ее словам, решение киевских властей свидетельствует о пренебрежении судьбами собственных граждан, как живых, так и погибших, передает ТАСС.

Дипломат заявила, что киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию и ему не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми,

Она добавила, что киевский режим «совершает геноцид своего собственного народа». Захарова отметила, что такой подход к своим гражданам уникален именно для нынешних киевских властей.

Минобороны сообщило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших, готовятся к отправке еще 4 эшелона по 1200 тел.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

Эксперты назвали несколько причин, по которым Киев не принимает тела погибших.