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Кравцов: Институт советников по воспитанию охватил все школы и колледжи России
Кравцов сообщил о советниках по воспитанию во всех школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что институт советников директоров по воспитанию масштабирован на все отечественные школы и колледжи, а также вышел на международный уровень.
Глава ведомства рассказал об успешном расширении проекта в ходе Международного форума «Новая философия воспитания», который стартовал в Москве, передает ТАСС.
«Проект «Навигаторы детства», институт советников директоров по воспитанию, начинался с 10 регионов. Сегодня советники директоров работают в школах и колледжах во всех регионах. Есть в том числе и те советники, которые стали и директорами школ», – заявил он.
Кравцов уточнил, что участники проекта – это увлеченные педагоги, которые прошли соответствующий отбор. Задачами советника являются: работа со школьниками, с родителями, организация школьных музеев, театров, внеучебной деятельности.
«Это необходимо для развития ребенка, формирования традиционных ценностей», – отметил министр.
На сегодня должность советника по воспитанию введена во всех республиках, краях и областях России, включая Байконур. В 2025 году проект вышел на международный уровень: аналогичные программы развиваются в Абхазии и Южной Осетии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Кравцов заявил о планах построить русские частные школы в Джибути и Центрально-Африканской Республике. Минпросвещения установило критерии оценки за поведение в школах.
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