Кравцов сообщил о советниках по воспитанию во всех школах России

Tекст: Катерина Туманова

Глава ведомства рассказал об успешном расширении проекта в ходе Международного форума «Новая философия воспитания», который стартовал в Москве, передает ТАСС.

«Проект «Навигаторы детства», институт советников директоров по воспитанию, начинался с 10 регионов. Сегодня советники директоров работают в школах и колледжах во всех регионах. Есть в том числе и те советники, которые стали и директорами школ», – заявил он.

Кравцов уточнил, что участники проекта – это увлеченные педагоги, которые прошли соответствующий отбор. Задачами советника являются: работа со школьниками, с родителями, организация школьных музеев, театров, внеучебной деятельности.

«Это необходимо для развития ребенка, формирования традиционных ценностей», – отметил министр.

На сегодня должность советника по воспитанию введена во всех республиках, краях и областях России, включая Байконур. В 2025 году проект вышел на международный уровень: аналогичные программы развиваются в Абхазии и Южной Осетии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Кравцов заявил о планах построить русские частные школы в Джибути и Центрально-Африканской Республике. Минпросвещения установило критерии оценки за поведение в школах.

Эксперты рассказали, как в России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей.



