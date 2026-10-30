Кравцов анонсировал появление русских частных школ в Джибути и ЦАР

Глава Минпросвещения Кравцов: В Джибути и ЦАР появятся русские частные школы

Tекст: Елизавета Шишкова

«Договорились о строительстве русских частных школ в Джибути и в ЦАР. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества, чтобы у все большего числа детей в африканских странах была возможность изучать русский язык и знакомиться с нашей культурой», – заявил Кравцов, передает РИА «Новости».

В настоящее время ведомство ведет переговоры с Того, Нигером и Мадагаскаром о присоединении к проекту «Российский учитель за рубежом».

Министр отметил успешный опыт образовательного сотрудничества более чем с десятью странами Африки. В частности, в Республике Конго российские учителя будут направлены в государственные лицеи, а в Мозамбике уже работают центры открытого образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по дальнейшему увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

В начале месяца советник президента Елена Ямпольская сообщила о планах создать в столице ЦАР школьный комплекс с обучением на русском языке по российским стандартам.

ЦАР включила русский язык в программу средних школ.