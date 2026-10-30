  • Новость часаНовак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    8 комментариев
    30 октября 2026, 15:33 • Новости дня

    ЕС выделил средства латвийским заводам БПЛА для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский оборонный фонд профинансировал латвийские предприятия по производству беспилотников в рамках стратегии, которая рассматривает Россию в качестве главного потенциального противника.

    Выделение средств оборонным предприятиям Латвии со стороны Европейского оборонного фонда и профильных ведомств происходит по стратегиям, где Россия обозначена основным потенциальным противником, пишет RT.

    Одним из главных источников финансирования завода SIA Belss выступил Европейский оборонный фонд. За 2024–2025 годы организация выделила предприятию 470,8 тыс. евро по программе European Extended Mine Countermeasures для разработки технологий разминирования.

    Издание отмечает, что латвийские заводы скрывают контракты с Украиной в годовых отчетах, ограничиваясь упоминанием Киева в числе заказчиков без уточнения доли прибыли. При этом сектор беспилотников в республике начал активно расширяться еще до 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались плохо подготовлены к началу совместной работы.

    Летом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о серьезной обеспокоенности из-за активного наращивания военного потенциала на западных границах.

    Ранее Евросоюз и Украина запланировали запустить оборонно-промышленное партнерство для роста производства беспилотников.

    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

    Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий», сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    «Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

    При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

    Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

    «Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

    В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.

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    30 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    Патрушев предупредил о возможных диверсиях Британии против танкеров с дизелем
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и ряд других стран НАТО могут готовить диверсии против танкеров с российским дизельным топливом, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Отвечая на вопрос, остается ли Британия главным идеологом антироссийской кампании в Мировом океане, Патрушев заявил: «Да, но важно понимать тактику англичан. Главное их оружие в Мировом океане еще со времен Фрэнсиса Дрейка – это не пушки и корабли, а подлость и вероломство».

    «И сегодня от британцев можно ожидать самых одиозных и искусно организованных провокаций. В частности, против российско-американской договоренности по поставкам дизельного топлива, которые, конечно же, Лондон не устраивают. Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения», – заявил Патрушев в интервью «Российской газете» в связи с 330-летием ВМФ России.

    Патрушев также заявил, что государства Европы сами загнали себя в тупик антироссийскими санкциями, геополитическими авантюрами и русофобской политикой, после чего «сожгли все мосты» и теперь не представляют, как выйти из сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе.

    Он сообщил, что за год зафиксировано свыше 100 атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались в интересах России.

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    30 октября 2026, 10:51 • Видео / Жизнь после боя
    После СВО нашел семью и новую жизнь

    Сирота из Красноярска после СВО нашел семью и новую жизнь: «Получил все, о чем мечтал».

    Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    Почему в атаке на войне страх отступает? Можно ли подготовиться к протезированию по интернету? Как участие в СВО становится социальным лифтом?
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    30 октября 2026, 09:42 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    Минобороны назвало цели массированного удара по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море, сообщило Минобороны.

    Удары были нанесены по ракетному агрегатно-детальному заводу в Киеве, выпускающему комплектующие для БПЛА, и цеху по сборке беспилотников большой и средней дальности компании «Файер Пойнт», сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, поражены электроподстанции в Хотове и Светлом, обеспечивающие работу военной промышленности в Киеве и Днепропетровской области.

    В акватории Черного моря российские силы ударили по сухогрузу, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в результате удара.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также сухогруз с военным имуществом.

    Беспилотники нанесли удары по электроподстанции в Харькове.

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    30 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»

    Пентагон потребовал от Европы «не дразнить русских»

    Стали известны подробности требования США к Европе «не дразнить русских»
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона в последние недели на двусторонних встречах призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Американские военные в последние недели на закрытых встречах с представителями ряда стран НАТО, включая Литву, Латвию и Эстонию, призвали их сдержаннее высказываться о рисках, исходящих от России, полагая, что чрезмерно жесткие заявления европейских лидеров подрывают безопасность континента, сообщили четыре осведомленных источника, передает Reuters.

    Официальный представитель Пентагона, комментируя информацию, заявил: «Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения». По словам источников, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби на встрече с одним из прибалтийских чиновников подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских, и привел в пример высказывания европейских политиков, что Россия «загнана в угол, как крыса».

    В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей, так как спецслужбы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, снижали оценку риска прямой проверки Россией механизма коллективной обороны НАТО, в то время как другие разведслужбы альянса предупреждали о нарастающей диверсионной активности Москвы.

    На этом фоне администрация Дональда Трампа продвигает идею переговоров о завершении полномасштабного конфликта на Украине, предлагая Москве послабление санкций и одновременно настаивая на ограничении украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре, а Пентагон пересматривает численность американского контингента в Европе и требует от союзников взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Минобороны США на встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе. В среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости готовности Британии и стран НАТО к войне с Россией. В начале месяца европейские представители отвергли инициативу США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

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    30 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр

    В Киеве начали строить новые переправы через Днепр

    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта страны Николай Калашник.

    По словам Калашника, есть одобренный правительством проект, который предусматривает быстрое возведение альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, передает ТАСС.

    «В общей сложности намечена 21 мостовая переправа. Работы в Киеве уже начались, первые мосты заработают в начале 2027 года», – заявил Калашник.

    Южный мост является одной из ключевых переправ столицы Украины, соединяющей левый и правый берега Днепра. По данным издания «Страна», по нему осуществляется существенная часть военных перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские СМИ сообщили о масштабных пробках на Днепровской набережной в Киеве из-за перекрытия поврежденного Южного моста.

    Во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о намерении построить комбинированные водные переправы через Днепр.

    В тот же день Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста.

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 01:06 • Новости дня
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки беспилотника.

    «МАГАТЭ проинформировано о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции», – сообщило агентство в X.

    Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской ЗАЭС.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «любое нападение на персонал атомной станции совершенно неприемлемо и нарушает семь важнейших принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта».

    Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

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    30 октября 2026, 08:24 • Новости дня
    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года

    ПВО за ночь отразила налет 862 беспилотников на Московский регион

    Атака беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки вражеских беспилотников на столичный регион минувшей ночью стала одной из самых массированных за два года с применением почти 900 аппаратов.

    В период с 20.30 мск четверга до 07.30 мск пятницы в сторону Московского региона летело 862 беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на данные мэра столицы Сергея Собянина.

    «Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах, 170 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Предыдущая крупная атака фиксировалась с вечера 28 по утро 29 октября, когда в сторону региона летело 613 дронов. При этом наиболее массированный налет произошел 19 и 20 сентября: тогда силы противовоздушной обороны сбили более 1,6 тыс. аппаратов, из которых 450 были ликвидированы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в пятницу Собянин сообщил об уничтожении 25 нацеленных на Москву беспилотников.

    Предыдущая ночная атака беспилотников на Москву также стала одной из крупнейших в году.

    В начале месяца на подступах к столичному региону перехватили 650 аппаратов.

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    30 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить антироссийскую риторику

    Reuters: Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить риторику в адрес России

    Пентагон призвал страны Прибалтики смягчить антироссийскую риторику
    @ x99/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Представители Минобороны США на двусторонних встречах с властями Эстонии, Латвии и Литвы указали на необходимость смягчить конфронтационную риторику о якобы исходящей от Москвы угрозе.

    Американское оборонное ведомство провело переговоры с прибалтийскими республиками в последние недели. В ходе встреч чиновники заявили, что громкие высказывания об угрозе со стороны России вредят безопасности в Европе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Остается неизвестным, передали ли Соединенные Штаты аналогичные просьбы правительствам других европейских государств. В самом Пентагоне отказались комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальность дипломатических контактов.

    При этом один из европейских чиновников назвал требование Вашингтона сбивающим с толку. Отмечается, что во время этих встреч американская сторона не вела себя конфронтационно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Североатлантический альянс перешел к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай конфликта с Россией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в прибалтийских республиках.

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    30 октября 2026, 13:22 • Новости дня
    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Помощник президента Ушаков исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби

    Ушаков исключил участие европейцев в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможное прибытие представителей европейских стран в Абу-Даби не сделает их полноправными участниками предстоящих переговоров по Украине.

    Ушаков заявил, что если европейцы приедут в ОАЭ во время обсуждения украинского вопроса, это не будет считаться их официальным участием в диалоге, пишет «Коммерсантъ».

    «Если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать, консультироваться, может, учитывать какие-то точки зрения, то есть там процесс может такой усложненный случиться», – пояснил Ушаков.

    Присутствие представителей Европы нельзя считать участием в переговорах, поскольку сейчас сторонам необходимо войти в рабочий режим, найти точки соприкосновения и начать серьезную дискуссию, добавил помощник президента.

    Ранее на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Ожидается, что встреча может пройти в Абу-Даби во второй декаде ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о формировании костяка российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    30 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Каллас отказалась покинуть дискуссию в Монреале по просьбе модератора

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреале отказалась завершить беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд вопреки попыткам модератора Фредерика Мерана закончить дискуссию.

    Курьезный эпизод произошел на мероприятии в Монреальском университете с участием Каллас и Ананд, где политолог Меран, модерировавший беседу, попытался завершить дискуссию, сославшись на плотный график гостей, передает РИА «Новости».

    «Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут», – заявил Меран по прошествии 40 минут разговора.

    В ответ на эти слова Каллас вскинула брови, удивленно посмотрела в зал и воскликнула: «Нет!», - после чего под смех аудитории модератор предложил еще более строгие временные рамки и сообщил, что участникам якобы нужно уйти немедленно, сделав акцент на последних словах.

    После повторного намека Мерана выражение лица Каллас стало еще более удивленным, она обернулась к Ананд, которая также была в недоумении, и, разводя руками, произнесла: «Мы не знаем…», одновременно разглядывая наручные часы. Однако канадский министр заметила таймер на столе и заявила, что на нем видно еще 20 минут, после чего модератор отказался от попыток завершить мероприятие и предложил аудитории задать вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС в Монреале.

    Обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин заявил, что Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине.

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    30 октября 2026, 08:51 • Новости дня
    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки

    Лантратова: Более 50 иностранных журналистов прибыли в Алешки

    Лантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран для освещения гуманитарной акции в городе Алешки.

    В Херсонскую область для освещения гуманитарной миссии в Алешках прибыли иностранные журналисты, в том числе из США, передают «Вести».

    «Украинская группа, американские журналисты, журналисты из разных стран, большое количество, более 50 журналистов, поэтому все открыто происходит. Это очень важно», – сказала Лантратова.

    Омбудсмен отметила высокий уровень организации гуманитарной акции и поблагодарила российских военных, которые с риском для жизни обеспечили безопасность мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о полном соблюдении режима прекращения огня в Алешках.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении разминирования дорог и готовности гуманитарного конвоя к отправке в Алешки.

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    30 октября 2026, 08:52 • Новости дня
    ФСБ: У задержанного агента Киева в Севастополе нашли гексоген

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе задержан 20-летний гражданин России, у которого при обыске изъяли компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) с килограммом гексогена, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    «В ходе обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, содержащий переписку с украинским куратором, а также компоненты самодельного взрывного устройства на основе гексогена массой около 1 кг», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

    Задержанный получил компоненты взрывчатки из тайника на территории Севастополя. Он также признался, что сам вышел на связь с украинской террористической организацией и передавал информацию об объектах Минобороны России в Крыму.

    В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ, приготовлении к изготовлению СВУ, участии в террористической организации и госизмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца жители Керчи Евгения Самойлова и Сергей Козлов признали вину в государственной измене и подготовке терактов. В прошлом месяце Краснодарский и Севастопольский краевые суды вынесли приговоры трем агентам ГУР Украины. Суд в Симферополе признал местную жительницу виновной в государственной измене за передачу данных о расположении российских войск и систем ПВО.

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    30 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Для гуманитарной миссии в Алешках подготовили колонну из 25 автобусов

    Для гуманитарной миссии в Алешках подготовили 25 автобусов на 750 мест

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.

    «Сегодня организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это минимум на 750 мест», – заявила Лантратова «Вестям».

    По словам омбудсмена, состав гуманитарного груза формировался исходя из потребностей местных жителей. Людям передадут продукты питания, средства гигиены, необходимые медицинские препараты и топливо. Приоритетом миссии станет оказание поддержки мирному населению.

    Город Алешки располагается на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона, из-за действий украинских войск там сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп, а начальник Генерального штаба Валерий Герасимов объявлял о введении режима тишины на херсонском направлении с 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в город Алешки Херсонской области для координации гуманитарной миссии.

    Ранее Яна Лантратова сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей для гуманитарной акции.

    Лантратова также заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран.

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