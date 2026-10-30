Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
ЕС выделил средства латвийским заводам БПЛА для противостояния России
Европейский оборонный фонд профинансировал латвийские предприятия по производству беспилотников в рамках стратегии, которая рассматривает Россию в качестве главного потенциального противника.
Выделение средств оборонным предприятиям Латвии со стороны Европейского оборонного фонда и профильных ведомств происходит по стратегиям, где Россия обозначена основным потенциальным противником, пишет RT.
Одним из главных источников финансирования завода SIA Belss выступил Европейский оборонный фонд. За 2024–2025 годы организация выделила предприятию 470,8 тыс. евро по программе European Extended Mine Countermeasures для разработки технологий разминирования.
Издание отмечает, что латвийские заводы скрывают контракты с Украиной в годовых отчетах, ограничиваясь упоминанием Киева в числе заказчиков без уточнения доли прибыли. При этом сектор беспилотников в республике начал активно расширяться еще до 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались плохо подготовлены к началу совместной работы.
Летом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о серьезной обеспокоенности из-за активного наращивания военного потенциала на западных границах.
Ранее Евросоюз и Украина запланировали запустить оборонно-промышленное партнерство для роста производства беспилотников.