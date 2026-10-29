Лантратова: Разминирование маршрутов гуманитарного конвоя в Алешках завершено

Tекст: Ольга Иванова

Гуманитарная колонна направится к центральной районной больнице, помощь для которой собирали по просьбам местных жителей, сообщила Лантратова в Мах. «Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда», – заявила омбудсмен.

Возможность выехать из города будет предоставлена жителям до 14:00, а раздачу гуманитарной помощи планируется начать после 14:30. Все меры безопасности будут соблюдены.

Дальнейшие действия координируются с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и представителями США. Кроме того, омбудсмен выразила благодарность первой леди Соединенных Штатов Мелании Трамп за посредничество и личное участие в достижении гуманитарных договоренностей.

На месте работают журналисты, которые смогут пообщаться с жителями, добавила Лантратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию перед отправкой в район проведения операции.

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