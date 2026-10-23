МВД: Мошенники начали использовать подставных адвокатов для обмана россиян

Tекст: Мария Иванова

Аферисты звонят гражданам под видом представителей спецслужб или правоохранительных органов и сообщают об уголовном преследовании, утечке данных или несанкционированных операциях со счетами, сообщает МВД.

На фоне стресса к разговору подключается подставной адвокат по назначению. Он заявляет, что защищает интересы гражданина и контролирует законность действий силовиков. В этот момент жертва начинает доверять собеседнику.

Роль защитника заключается в создании видимости легитимности происходящего. Участие адвоката усиливает давление на жертву, снижает ее способность критически оценивать ситуацию и заставляет выполнять требования злоумышленников.

Подобным образом аферисты уже обманули 87-летнюю жительницу Кировской области, которая отдала им около 1,5 млн рублей. Мошенничество вскрылось, когда пенсионерка рассказала о случившемся сыну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил о маскировке осенних мошеннических схем под школьные сборы и налоговые уведомления.

В четверг эксперты московского проекта «Перезвони сам» предупредили о хищениях средств со счетов держателей Пушкинской карты.

В понедельник МВД рассказало об использовании злоумышленниками легенды о необходимости благоустройства придомовых территорий.