Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Мошенники начали использовать подставных адвокатов для обмана россиян
МВД: Мошенники начали использовать подставных адвокатов для обмана россиян
Злоумышленники начали подключать к телефонному разговору с жертвами фейкового адвоката по назначению, который якобы помогает разобраться с трудной ситуацией, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД.
Аферисты звонят гражданам под видом представителей спецслужб или правоохранительных органов и сообщают об уголовном преследовании, утечке данных или несанкционированных операциях со счетами, сообщает МВД.
На фоне стресса к разговору подключается подставной адвокат по назначению. Он заявляет, что защищает интересы гражданина и контролирует законность действий силовиков. В этот момент жертва начинает доверять собеседнику.
Роль защитника заключается в создании видимости легитимности происходящего. Участие адвоката усиливает давление на жертву, снижает ее способность критически оценивать ситуацию и заставляет выполнять требования злоумышленников.
Подобным образом аферисты уже обманули 87-летнюю жительницу Кировской области, которая отдала им около 1,5 млн рублей. Мошенничество вскрылось, когда пенсионерка рассказала о случившемся сыну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил о маскировке осенних мошеннических схем под школьные сборы и налоговые уведомления.
В четверг эксперты московского проекта «Перезвони сам» предупредили о хищениях средств со счетов держателей Пушкинской карты.
В понедельник МВД рассказало об использовании злоумышленниками легенды о необходимости благоустройства придомовых территорий.